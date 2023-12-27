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北市第8選區／王閔生網紅拍片 張其祿街講拉票 賴士葆大咖助陣

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安（右2）陪國民黨立委候選人賴士葆（前左）拜票，民眾熱情要合照。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安（右2）陪國民黨立委候選人賴士葆（前左）拜票，民眾熱情要合照。記者洪子凱／攝影

台北市立委第八選區（文山、南中正）呈現「藍綠白」三腳督，民進黨候選人王閔生近日與知名網紅拍片，希望陸空齊發增加選民支持；民眾黨候選人張其祿表示，空戰不擔心，目前著重陸戰，如街講爭取選民認同；國民黨候選人賴士葆說，空戰每天一篇臉書監督國政，也會找黨內母雞一起陸戰衝刺。

現任立委賴士葆遭逢綠、白挑戰，賴士葆表示，倒數階段就是勤走基層，包含站路口、徒步到每個里拜票、到市場發文宣等都會持續進行，台北市長蔣萬安昨也陪同站路口，這周末也會邀前總統馬英九陪同掃市場，「陸戰沒什麼招，勤走、勤拜訪就對了」。

賴士葆也說，空戰也不馬虎，臉書每天一篇監督民進黨國政，也有9支監督民進黨短廣告行銷，透過line、YouTube也持續宣傳，盼透過網路力量除了拉抬自己選情，也幫國民黨加分。

北市第八選區民進黨立委候選人王閔生（中），日前與知名網紅拍片介紹在地美食。本報資料照片
北市第八選區民進黨立委候選人王閔生（中），日前與知名網紅拍片介紹在地美食。本報資料照片

王閔生日前與人氣網紅「超派人生」超哥合體拍片介紹文山美食，王表示，自己與超哥是多年朋友，剛好有機會拍個輕鬆影片，將美食推薦給民眾。自己是在地的景美人，從祖先就住在這算第8代，將自己深耕多年、在地人形象，映入觀眾腦海中。

王閔生坦言，很多人認為藍白分裂後對他有利，其實沒有，從大環境來看，過去「藍白合」支持者可能相互拉扯，在破局後各自回歸，他的青年支持度可能會跟張其祿重疊，必須更努力讓選民認同。

北市第八選區民眾黨立委候選人張其祿（右2）說，陸戰將加大火力，空戰按原本步調走。本報資料照片
北市第八選區民眾黨立委候選人張其祿（右2）說，陸戰將加大火力，空戰按原本步調走。本報資料照片

張其祿說，民眾黨組織能力相對不強是事實，在陸戰上必須更努力，與民眾第一線接觸，早上掃市場、晚上街講，幾乎天天都有2次，而且時間都有1到2個小時，也會安排大咖陪掃街，或一起街講；空戰上較不擔心，就按步調走，直播、電視、廣播都有安排。

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