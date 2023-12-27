新北市10選區／吳琪銘vs.林金結 競推政策搶親子票

新北立委第十選區（土城、三峽）選區藍綠廝殺激烈，拚連任的民進黨吳琪銘昨找不分區立委被提名人「萬老師」郭昱晴站台，也發表文教政見，允諾未來進立院將為孩童教育打拚。國民黨立委候選人林金結日前也提親子政策，昨晚邀黨內大咖相挺，要催出非綠最大能量拚翻轉。

吳琪銘昨找來郭昱晴在土城發表文教政見，也由里長陪同掃街衝刺陸戰，沿路獲得店家及攤商家加油打氣，也聆聽基層聲音，互動氣氛熱絡。

吳琪銘表示，他過去為土城、三峽學校爭取3.1億經費，用於校舍重建、廁所整修、校園PU跑道整建等，盼未來與郭昱晴進立院後為孩童教育共同合作。郭昱晴說，她身為母親，爭取教育資源是她參政目標之一，反霸凌、建構校園安全網也是重中之重。

近日新北發生國中校園喋血案，吳琪銘說，他在內政委員會時，便積極推動校園網補強計畫，確保緊急狀況時警力或相關支援可以即時防護，也要透過適性教育防範校園霸凌。

林金結日前與民眾黨蘆洲五股選區立委候選人李友宜相互拉抬，透過親子列車活動，宣傳0至6歲國家養、至大學畢業學雜費全額由政府支應、生第三胎補助100萬等政見，搶攻親子票。

林金結昨天晚上在土城五穀先帝廟辦廟口開講，號召黨內同志相挺，包括宜蘭縣長林姿妙、立委候選人羅智強等人現身站台，有一名曾是民進黨籍的現任里長也站台相挺。林姿妙稱讚林金結是能做事的民代，呼籲讓好人才出頭。

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