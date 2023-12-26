好身材藏不住！28歲立委候選人陳愷寧化身「聖誕天使」 網嗨：有深度

2024大選剩不到20天，候選人努力掃街拜票做最後衝刺，其中聖誕節剛過，不少參選人也換上聖誕服裝應景，而新北市「第九選區」28歲立委候選人陳愷寧就化身「聖誕小天使」，甜美外表配上火辣身材，吸引不少關注。

陳愷寧這幾天連續貼出幾張穿著聖誕服裝的照片，她在平安日當天到教堂做完子夜彌撒，緊接著隔天舉辦聖誕節快閃，吸引選民到場支持。其中，她也將臉書頭貼換成一張穿著聖誕服裝的自拍照，好身材藏不住，也讓底下留言直呼：「有深度！」

陳愷寧衝選情，穿上聖誕服裝掃街拜票。圖擷自《永和新希望 陳愷寧》

陳愷寧代表「台灣維新」參選新北市「第九選區」立委，曾就讀秀山國小、福和國中、北一女中，經歷包括「行人零死亡推動聯盟發起人」、「還路於民大遊行總籌」、「台灣維新婦女部主任」、「貓草餐酒館主理人」、「太陽花學運公民記者／展覽總召」。

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