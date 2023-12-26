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激戰區／南投2選區 游顥挑戰蔡培慧 決勝南投市

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣立法委員選舉第二選區候選人，國民黨游顥（左圖）與民進黨蔡培慧（右圖）。圖／聯合報系資料照片
南投縣立法委員選舉第二選區候選人，國民黨游顥（左圖）與民進黨蔡培慧（右圖）。圖／聯合報系資料照片

南投第二選區立委選舉，國民黨游顥挑戰民進黨現任立委蔡培慧，原本民調及知名度落後的游顥，在縣長許淑華操盤下已追趕至五五波，而前水里鄉長陳癸佑脫離民進黨參戰，蔡培慧連任之路受到嚴重挑戰。大票倉南投市成選將必爭之地，誰能爭取更多支持就能掌握勝選先機。

南投二選區濁水線立委今年三月才補選，民進黨推出去年底縣長選舉失利的蔡培慧轉戰，黨主席賴清德全程坐鎮輔選，攻克藍營鐵票區和五星級縣長林明溱，為綠營搶下十多年來首個南投區域立委。

蔡培慧僅以一千九百多票的差距勝出，積極走訪七個鄉鎮市備戰這次區域立委，國民黨推出有國會助理經歷、去年連任縣議員的游顥參戰。

游顥選縣議員時在竹山、鹿谷拿到第一高票，但在南投市較弱，許淑華密集帶他布局，力求收復自己本命區。最近游顥民調逐漸趕上甚至超越蔡培慧，加上前水里鄉長陳癸佑參選導致泛綠分裂，選情投下變數。

蔡培慧年初補選勝出三大關鍵鄉鎮是南投市、竹山鎮與名間鄉，當時因竹山設置綠能中心問題發酵，林明溱在竹山鎮輸了二五六二票，游顥雖出身竹山，但無綠能中心爭議，讓綠營少了操作空間。

面對藍營激烈攻勢，蔡培慧強調爭取捷運延伸南投、集集線銜接高鐵彰化站、中興大學設立中興新村分部，但卻被藍營批評抄襲林明溱、許淑華政策與政績。

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