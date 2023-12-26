拚人氣也拚政見…蘇貞昌台南催票 韓國瑜嘉縣站台

雲嘉南立委候選人拚人氣也拚政見，雲林第1選區丁學忠昨推出觀光政見，蘇治芬則發表5大全齡政見。另，行政院前院長蘇貞昌到台南連跑多間廟參拜，為2選區郭國文、4選區林宜瑾全力催票；國民黨不分區立委候選人韓國瑜到水上鄉力薦嘉縣1選區詹琬蓁、不分區立委候選人吳亮儀，送上「直達立院」象徵車票。

雲林第1選區國民黨候選人丁學忠提出「智慧升級，觀光升級」政見，指兩屆虎尾鎮長任內打造多個日夜景點，將引進公共自行車1月虎尾上線，整合海線歷史人文及產業特色，帶進商機。

拚連任雲林1選區民進黨蘇治芬則發表教育、科技產業、環境永續、青銀、文化休閒5大全齡政見，表示正推動虎尾潮計畫、另還有馬光有機園區等13項活化地方計畫，也爭取褒忠鄉建置產業園區。

行政院前院長蘇貞昌（前排右二）昨天為台南市第4選區民進黨候選人林宜瑾（前排左二）站台。記者周宗禎／攝影

蘇貞昌下午馬不停蹄善化茄拔天后宮等3宮廟，為拚連任的郭國文站台，拜託支持民進黨的鄉親要出來投票，「多贏一些來補」；蘇接著到永康龍潭天壇等助選也拚連任的林宜瑾，再提到雖然外界看好南市民進黨選情穩，但「連賴清德都跟他咬耳朵，說在能贏的地方票要贏多一點」。

韓國瑜到嘉縣水上鄉為詹琬蓁、吳亮儀站台，在台上交換耶誕節禮物，詹琬蓁準備「憲法」送韓，喊話當選將推動行憲紀念日放假，韓國瑜則逗趣摸著自己光頭說「可不可以改送我假髮？」不過也回送「嘉義－台北高鐵票」，象徵要將詹琬蓁送進國會，眾人高喊當選。

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