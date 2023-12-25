未參選也登廣告豎看板 花蓮縣議長張峻：換掉傅崐萁

花蓮縣議長張峻今天署名在地方報頭版刊登半版廣告，也在各路口豎立看板「換掉傅崐萁－反性騷、反欺壓、反特權」；張峻說，再不站出來，傅家無限輪迴掌權，永遠沒機會改變。

張峻接受中央社記者訪問表示，花蓮要改變，這次是大家集資在全縣各鄉鎮豎立廣告看板，另外刊登今天的「更生日報」，即便自己此次並未出來參選，但是仍要表達立場，希望換掉傅崐萁。

張峻指出，「傅崐萁長期以政治權力霸凌和打壓不順從的政治人物，中央建設經費爭取乏善可陳，卻只會利用縣府資源為自己選舉綁樁，更慣用競選標語來打高空，麻醉縣民他有在爭取中央建設經費。性騷疑雲也不了了之，不認錯、不承擔，花蓮真的不需要這種立委，一個完全不及格的立委，我們要覺醒，我們一定要換掉他。」

花蓮縣政府今天上午舉行活化老舊建築改建為「雲產業基地」記者會，除主辦單位及縣長徐榛蔚致詞，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華也上台說話，不過他卻特別提及雲產業基地的門牌號碼，以及表演曲目都是「3」，意指選舉號次（國民黨總統候選人及傅崐萁號次均為3號），讓在場人士尷尬不已。

花蓮縣議長張峻25日在地方報頭版刊登半版廣告，並受訪指出，國民黨立委傅崐萁長期以政治權力霸凌和打壓不順從的政治人物，慣用競選標語打高空，麻醉縣民他有在爭取中央建設經費，「我們要覺醒，我們一定要換掉他」。圖／中央社

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