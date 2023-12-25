激戰區／中市6選區移入人口多 中間選民決勝負

台中市立委第六選區包含中西東南區，國民黨東南區議員羅廷瑋對上民進黨中西區議員江肇國，兩人在各自選區都有高支持度，台中市長盧秀燕挺羅，現任立委黃國書挺江，坊間民調互有領先，選情膠著五五波。

政壇分析，中六選區整體藍略大於綠，近年東區、南區移入人口多，多為年輕與中間選民，加上藍綠之外的民眾黨，在台中支持度不低，誰能拿到最多中間選民與柯粉的選票，可左右戰局。

羅廷瑋擔任一屆里長、二屆議員，年僅卅四歲，在網路擁有高聲量，他擅打空戰，透過追垃圾車、背看板與大型充氣玩偶拜票吸睛；他結合藍營新生代「打團戰」，頻與綠營交鋒。他在去年議員選舉，在十一人參選戰局中拿下廿六%選票，吸票實力驚人。

江肇國四十六歲，連任三屆議員，曾擔任高雄市長陳其邁的立委幕僚十年，在台中加入正國會，個性沉穩，問政與論述清晰，是盧市府團隊最頭痛的議員之一，在台中政壇是綠營看好的明日之星。

「中六」自從民進黨林佳龍成功插旗後，後來黃國書補選勝出接棒，還連任兩屆，奠下民進黨根基；黃國書不連任後，藍綠搶席次火花四射。江肇國、羅廷瑋因舉辦親子活動，雙方互控行政不中立，從選區戰到議會總質詢。

黃國書長期經營中六選區，在教育界與中間選民支持度高，目前黃公開支持江肇國，陪掃街站台力挺。盧秀燕力挺羅廷瑋，羅也主打自己是盧秀燕子弟兵，進立法院可助盧推動市政。

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