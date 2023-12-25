彰化三選區吳音寧轟收割政績 謝衣鳯嗆抹黑

民進黨立委候選人吳音寧昨成立埔心後援會，立法院長游錫堃陪同在二林車隊掃街，吳重砲轟國民黨立委謝衣鳯收割政績。謝衣鳯昨成立埔鹽後援會，她建議吳有空去解決問題，不用每天搞選舉抹黑。民進黨立委張廖萬堅昨成立溪西後援會，立法院前院長蘇嘉全站台。國民黨立委候選人廖偉翔昨請來總統候選人侯友宜，在西屯票倉車隊掃街。

吳音寧埔心後援會昨成立，民進黨前副秘書長林飛帆等人站台。游錫堃陪吳音寧車隊掃街，他強調吳音寧東吳法律系畢業，也是作家，對農民的困難最了解，在北農總經理任內一心為農民。

吳音寧陣營重砲轟謝衣鳯，收割民進黨政府「三保一金」政績，謝家以台糖土地蓋豪宅，要求推倒三代家族政治。吳音寧表示，她若當選，會推動政策，拒絕中國農產品到台灣， 爭取彰化的農水路建設。

國民黨立委謝衣鳯昨天成立埔鹽後援會，她回擊綠營「有時間趕快去解決台灣的問題，不用每天在搞選舉抹黑她」。記者林宛諭／攝影

謝衣鳯昨成立埔鹽後援會，她強調，選舉是一時的，工作是每天都要做的，8年來民進黨立委過半，要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，物價漲、肥料漲都無法解決，立法院不能再讓民進黨過半。

針對吳陣營批評，謝衣鳯說，法案有委員版本、政院版本，都在委員會討論，代表他很認真督促蔡政府為人們做事；她的家人合法購地蓋房子，反而為了選舉被抹黑，民進黨有空快去解決台灣問題。

民進黨立委張廖萬堅昨成立溪西後援會，民進黨前副秘書長林飛帆現身站台。圖／張廖萬堅提供

台中市立委第四選區逐漸激化，張廖萬堅昨在玉玄宮成立溪西後援會，吸引6百多人到場。民進黨前副秘書長林飛帆說，張廖萬堅是學運世代的前輩，為台灣擋下服貿；蘇嘉全說，張廖為地方爭取建設，呼籲選民支持。

國民黨總統候選人侯友宜昨與立委候選人廖偉翔，在西屯票倉車隊掃街，還到西屯區福壽宮參拜，民眾熱烈歡迎。記者劉柏均／攝影

廖偉翔昨與侯友宜在西屯票倉掃街，沿途有民眾揮舞國旗，還有人聽到掃街車隊，從住家跑出來喊「凍蒜」，受到熱烈歡迎。

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