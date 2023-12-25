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彰化三選區吳音寧轟收割政績 謝衣鳯嗆抹黑

聯合報／ 記者林宛諭劉柏均／連線報導
彰化第三選區民進黨立委候選人吳音寧昨天由立法院長游錫堃陪同下，在二林區以車隊掃街拜票。圖／吳音寧競總提供
彰化第三選區民進黨立委候選人吳音寧昨天由立法院長游錫堃陪同下，在二林區以車隊掃街拜票。圖／吳音寧競總提供

民進黨立委候選人吳音寧昨成立埔心後援會，立法院長游錫堃陪同在二林車隊掃街，吳重砲轟國民黨立委謝衣鳯收割政績。謝衣鳯昨成立埔鹽後援會，她建議吳有空去解決問題，不用每天搞選舉抹黑。民進黨立委張廖萬堅昨成立溪西後援會，立法院前院長蘇嘉全站台。國民黨立委候選人廖偉翔昨請來總統候選人侯友宜，在西屯票倉車隊掃街。

吳音寧埔心後援會昨成立，民進黨前副秘書長林飛帆等人站台。游錫堃陪吳音寧車隊掃街，他強調吳音寧東吳法律系畢業，也是作家，對農民的困難最了解，在北農總經理任內一心為農民。

吳音寧陣營重砲轟謝衣鳯，收割民進黨政府「三保一金」政績，謝家以台糖土地蓋豪宅，要求推倒三代家族政治。吳音寧表示，她若當選，會推動政策，拒絕中國農產品到台灣， 爭取彰化的農水路建設。

國民黨立委謝衣鳯昨天成立埔鹽後援會，她回擊綠營「有時間趕快去解決台灣的問題，不用每天在搞選舉抹黑她」。記者林宛諭／攝影
國民黨立委謝衣鳯昨天成立埔鹽後援會，她回擊綠營「有時間趕快去解決台灣的問題，不用每天在搞選舉抹黑她」。記者林宛諭／攝影

謝衣鳯昨成立埔鹽後援會，她強調，選舉是一時的，工作是每天都要做的，8年來民進黨立委過半，要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，物價漲、肥料漲都無法解決，立法院不能再讓民進黨過半。

針對吳陣營批評，謝衣鳯說，法案有委員版本、政院版本，都在委員會討論，代表他很認真督促蔡政府為人們做事；她的家人合法購地蓋房子，反而為了選舉被抹黑，民進黨有空快去解決台灣問題。

民進黨立委張廖萬堅昨成立溪西後援會，民進黨前副秘書長林飛帆現身站台。圖／張廖萬堅提供
民進黨立委張廖萬堅昨成立溪西後援會，民進黨前副秘書長林飛帆現身站台。圖／張廖萬堅提供

台中市立委第四選區逐漸激化，張廖萬堅昨在玉玄宮成立溪西後援會，吸引6百多人到場。民進黨前副秘書長林飛帆說，張廖萬堅是學運世代的前輩，為台灣擋下服貿；蘇嘉全說，張廖為地方爭取建設，呼籲選民支持。

國民黨總統候選人侯友宜昨與立委候選人廖偉翔，在西屯票倉車隊掃街，還到西屯區福壽宮參拜，民眾熱烈歡迎。記者劉柏均／攝影
國民黨總統候選人侯友宜昨與立委候選人廖偉翔，在西屯票倉車隊掃街，還到西屯區福壽宮參拜，民眾熱烈歡迎。記者劉柏均／攝影

廖偉翔昨與侯友宜在西屯票倉掃街，沿途有民眾揮舞國旗，還有人聽到掃街車隊，從住家跑出來喊「凍蒜」，受到熱烈歡迎。

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延伸閱讀

吳音寧砲轟謝家 謝衣鳯反擊：有時間快解決台灣問題 不要每天抹黑我

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