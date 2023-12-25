各陣營南部拚場 比人氣比聲勢

距離選舉投票日只剩20天，各陣營昨天都辦造勢活動，爭取選民支持；國民黨高雄市立委候選人昨齊聚五福路、中山路口聯合拜票、耶誕夜報佳音，李眉蓁、陳美雅、曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、鍾易仲、李明璇站街口賣力催票，期許拉近選民距離、爭取認同。

台北市副市長李四川也專程南下高雄為黃柏霖輔選，稱讚黃關心公共事務、深耕地方，應進立法院為人民做更多的事。

高雄5選區立委李昆澤，昨成立「海鯤護國青年挺台」活動，立委范雲、民進黨前副秘書長林飛帆、高雄市議長康裕成及多名議員、上千支持者力挺，聲勢浩大。

屏東縣第一選區民進黨立委候選人鍾佳濱昨成立屏東縣九如鄉後援會，邀請黨內不分區提名人王義川助講，九如鄉長藍聰信代表鄉親送上九如鄉50年木凳，盼民進黨國會再多一席。

屏東縣第一選區立委候選人國民黨籍黃明賢，昨邀台北市長蔣萬安陪同掃屏東夜市，蔣萬安所到處，民眾爭相合照，展現超人氣，讓屏東再次掀起「萬安炫風」。

花蓮門諾基金會4名董事昨開記者會，力挺民進黨提名台東立委候選人賴坤成，董事陳永興批評劉櫂豪初選落敗脫黨參選，傷害民主制度及台東縣民，並指劉應退選，賴坤成則提出老人假牙等政策。

無黨籍立委劉櫂豪昨辦競總成立大會，湧入近2000人、場面盛大，劉強調不受政黨拘束、台東優先，秉持目標往前走，民主政治下政府辦的選舉任何人都可參與，動不動叫誰勸退誰，恐觸犯法令。

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