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新北立委選戰廝殺 藍綠白大咖別苗頭

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀李成蔭李定宇／新北報導
民眾黨總統候選人妻子陳佩琪（中）為新北立委候選人李有宜（右）助選。記者張曼蘋／攝影
民眾黨總統候選人妻子陳佩琪（中）為新北立委候選人李有宜（右）助選。記者張曼蘋／攝影

新北立委選情激烈，昨藍綠白大咖不約而同助防，「藍白示範區」第2選區民眾黨李有宜二度找柯文哲妻子陳佩琪、民進黨林淑芬找行政院副院長鄭文燦等人站台，綠白互別苗頭。板橋搖擺區，藍綠找蔡英文總統、副總統候選人蕭美琴、台北市長蔣萬安助陣；第10選區藍綠再拚場，吳琪銘找蔡英文DIY湯圓、林金結由連勝文掃市場，總統、立委選情同步升溫。

昨一早李有宜和陳佩琪到三重幸福市場掃街，與攤商逐一握手打招呼，面對柯文哲農地爭議，陳佩琪「護夫」逐一解釋。下午林淑芬辦三重後援會成立大會，找來陳時中、行政院副院長鄭文燦、地方民代等人到場助講，林淑芬細數自己政績。

板橋區也同樣熱鬧，「萬安旋風」掃板橋，蔣萬安昨上午先到板橋埔墘市場陪葉元之拜票，不少民眾、攤商上前跟蔣萬握手、自拍，也有攤商送上粽子，預祝葉元之高票當選。隨後蔣到新埔市場跟林國春拜票，民眾高喊「國民黨加油」、「蔣萬安加油」。

台北市長蔣萬安（左）昨天陪同立委候選人林國春到新埔市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天陪同立委候選人林國春到新埔市場掃街拜票。記者江婉儀／攝影

同樣是第6選區張宏陸找來蔡英文陪打電話拜票，不少民眾聽聞一早就排隊搶拍合照，其中還有百歲人瑞不畏寒風前來，門口排成人龍，見蔡到場頻喊加油。其中一通民眾接起電話，得知是蔡本人又驚又喜，直呼「真假」。

第10選區也拚人氣，吳琪銘請蔡英文加持，參加湯圓DIY活動，現場擠滿超過千位民眾相挺；林金結由連勝文陪同在延吉市場拜票，沿途受到民眾熱情歡迎、爭相拍照，雙方人氣皆相當旺盛，熱情支持者凍蒜聲不相上下。

蕭美琴晚間先陪第3選區李坤城站台、車掃，黨籍議員、在地里長及百位民眾大喊「凍蒜」，沿路民眾看到「蕭美琴」來了，都拿手機拍照，也有人準備好競選旗幟等候，展現綠營在三重的主場優勢。蕭隨後到第7選區，出席羅致政的平安夜造勢晚會，除了體會濃濃的節慶氛圍外，現場支持者也高喊「賴蕭配高票當選、羅致政繼續連任。」

民進黨立委張宏陸（右）昨邀請蔡英文總統幫忙電話拜票。記者李成蔭／翻攝
民進黨立委張宏陸（右）昨邀請蔡英文總統幫忙電話拜票。記者李成蔭／翻攝

2024選舉 2024立委選舉 陳佩琪 蔡英文 李有宜 林淑芬 蔣萬安 2024北北基立委

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