台中二選區／顏寬恒藍白加持 林靜儀猛打黑金

行政院長陳建仁（右）在立委林靜儀（左）的陪同下，在台中沙鹿車站聽「海線鐵路雙軌計畫進度」簡報並會勘。記者黃仲裕／攝影

台中市立委第二選區國民黨候選人顏寬恒、民進黨立委林靜儀再次對決。顏寬恒年初登記黨內初選，就被檢調起訴與千萬交保，林靜儀選情從頭到尾被民進黨列為「艱困選區」，藍綠廝殺慘烈。地方政壇分析，顏寬恒盼藍白合加持，林靜儀有綠營大咖相挺，鹿死誰手？藍綠還在激戰中。

中二選區在過去十年歷經五場立委選戰，有「刺客效應」，還有「連任魔咒」。顏二○一三年補選接棒，二○一六年在正式選舉勝出，二○二○年民進黨支持時為基進黨「刺客」陳柏惟勝出，顏連任失利，但隔年陳柏惟遭罷免，民進黨再派「刺客」林靜儀參加補選勝出。

這五場選戰勝負在五個百分點內，差距最小的只有一個百分點。地方人士分析，中二選區原本是顏家板塊，但台中市升格後，移入年輕人口變多，地方派系勢力式微，選區逐漸都會化，願給新人機會，對現任的立委表現嚴格檢視，激化為「超級搖擺區」。

顏寬恒、林靜儀再次對決，兩人都有「升級版」戰力。林靜儀網路聲量高，吸引台派支持，加上綠營執政優勢，選民服務上緊發條，從總統到院長、部長接力輔選站台，林也加強辦客廳會、站路口宣傳，鞏固支持。

顏寬恒補選落敗後重振團隊，基層走得更勤，親子活動一場接一場，搶攻年輕家長選票；顏寬恒有台中市長盧秀燕等人輔選，顏家黑派支持民眾黨蔡壁如參選台中海線，「藍白合」拓展組織票之外的空間。

地方人士分析，林靜儀面臨顏寬恒反撲，加上「下架民進黨」壓力，選情被民進黨列為艱困選區，綠營複製補選的黑金、派系等攻防，能否再激起選民仇恨值待觀察；顏寬恒重整陸戰，加上藍白合能否奏效？都左右中二選情。

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