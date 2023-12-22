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激戰區／竹市四腳督 鄭正鈐柯美蘭爭泛藍 大綠小綠對槓
新竹市下屆立委七人爭搶，其中「四腳督」最受矚目。國民黨立委鄭正鈐靠藍軍歸隊尋求連任；無黨柯美蘭聲勢略顯單薄；民進黨林志潔、時代力量邱顯智「大小綠對槓」，四人都想集中泛藍和泛綠支持。
本屆竹市立委選舉，鄭正鈐以九萬五千票、近三成七得票率首度當選；去年市長選舉，國民黨基層轉向支持民眾黨高虹安，形成「另類藍白合」，柯美蘭雖以無黨籍參選，但柯文哲妹妹的身分，政黨色彩鮮明。鄭正鈐連任之路既有強敵外患，也浮現棄保內憂，但國民黨議長許修睿日前率黨籍議員輔選力挺，首場封街造勢聲勢不俗。
柯美蘭至今鮮少大動作攻擊對手，臉書數篇質疑貼文空戰效果仍待觀察，另靠舉辦社區護眼講座走入人群，尚無大型造勢，陸軍動員也不明顯。
林志潔半年來由民進黨立院黨團總召柯建銘操盤、八名綠營議員帶路，勤跑拜票，加上廟口開講、府院黨拉抬、大咖接連造勢，街頭看板高達數百面，雖拉升知名度，也挨酸「財力驚人」。
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