中彰投候選人抽號次 硝煙味濃

中彰投立委號次昨天抽籤，候選人由各自支持者陪同造勢拉抬氣勢。台中二選區顏寬恒與林靜儀到場，但雙方零互動；南投一選區蔡銘軒質疑馬文君胞弟超貸，馬文君反擊對手抹黑攻擊、令人不齒，激戰選區隔空交火，硝煙味濃厚。

台中二選區為激戰區，藍營顏寬恒按鈴控民進黨林靜儀「意圖使人不當選」，林則說海線選民被顏家威脅。兩人昨天到場抽籤，雙方零互動。第六選區國民黨羅廷瑋與民進黨江肇國也因「收購連署書」雙方互告，昨天抽籤後兩人互動冰冷，支持者則在台下叫陣。

國民黨候選人江啟臣、廖偉翔、羅廷瑋、林家興及黃健豪妻女共同造勢，批評民進黨執政8年，耶誕節禮物不是「開放萊豬」就是「兵役延長」，要大家怎麼快樂、平安？

國民黨台中市黨部分析，二、三、八選區的顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣選情樂觀，五、六選區的黃健豪與羅廷瑋處於激戰，甚至小贏；第四選區廖偉翔已逼近五五波，第七選區的林家興也縮小與對手差距。

民進黨人士分析，一、四、七選區的蔡其昌、張廖萬堅與何欣純遙遙領先，五、六選區的莊競程、江肇國已出現領先趨勢，第二、三、八區是艱困選區，林靜儀、謝子涵、謝志忠力拚翻轉。

民眾黨蔡壁如在藍營派系引路下，又有市長盧秀燕加持，幕僚表示雙蔡支持度拉近中，開票會讓人跌破眼鏡。

南投一選區民進黨蔡銘軒質疑國民黨馬文君胞弟農地貸款3千多萬元，有超貸嫌疑。馬文君強烈回擊，民進黨和對手一直抹黑攻擊，讓人不齒。

南投二選區民進黨蔡培慧由母親陪同登記，蔡媽媽諷刺對手「遊手好閒」，國民黨游顥說，雖然被攻擊但他不介意「謝謝蔡媽媽指教」，他會努力為南投縣打拚。

彰化縣民進黨候選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧、陳素月昨天共同抽籤，高喊「彰化女力贏得勝利」。國民黨候選人阮厚爵、楊曜聰、鄭俊雄參加抽籤，第三選區謝衣鳯未出席，由彰化縣長王惠美領軍造勢，王惠美說，這次有三席挑戰現任較辛苦，但只要團結一致就能當選，全力爭取彰化建設。

中彰投立委候選人號次 製表／都會地方中心

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