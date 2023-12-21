高雄抽籤喊凍蒜 藍衝4席 綠拚全壘打

立委候選人昨號次抽籤，高雄市藍綠兩陣營都出動金剛人偶助陣，國民黨由市黨部主委黃昭順領軍，到文化中心前造勢後抽號次，黃批受行政打壓但選情愈來愈好，可望坐1望2搶3拿下4席；民進黨由市長陳其邁陪同、為候選人貼「8席全壘打」貼紙，象徵高雄立委全當選，並強調嚴守行政中立，輔選行程會請假。

高雄市立委候選人昨號次抽籤，除藍綠各候選人帶領支持者到市立文化中心廣場前造勢，民眾黨曾尹儷、勞動黨湛秀英、喜樂島聯盟郭倍宏等人，也都有大批支持者陪同造勢，警方也以人牆區隔，各方人馬各據一方，互比聲量、高喊「凍蒜」。

高雄市長陳其邁（中）陪同民進黨提名的8名立委候選人到文化中心抽籤號次。記者宋原彰／攝影

陳其邁也陪同民進黨各候選人呼口號、發表演說，7選區立委候選人許智傑還出動黑色大金剛人偶助選，眾人振臂疾呼口號，聲勢震天、響徹雲霄。

「1席都不能掉！」陳其邁說，高雄一直是民主聖地，在過去民主改革中從未缺席，美麗島事件也發生在此，希望民眾繼續支持民主、選擇民進黨。

陳其邁也細數各立委政績，強調此次6席立委拚連任，另有黃捷、李柏毅2席傑出新世代，目前3選區選情較緊繃、伯仲之間，但「有信心8席全上」，這段時間會加強輔選，也會嚴守行政中立，有輔選行程就請假。

國民黨由黃昭順帶領黨籍候選人一字排開，凍蒜、加油聲不絕於耳，候選人陳美雅還化身動漫人物，一出場即成媒體焦點，陳若翠也帶著她的粉紅芭比金剛人偶助選，讓不少人戲稱藍綠對峙有如「金剛大戰」。

黃昭順表示，國民黨高雄8席區域立委選情愈來愈好，目前可望坐1望2搶3拿下4席，當然更希望靠著大家的努力，把民進黨的8席都換掉，讓國民黨在立法院過半。

黃昭順說，人民都期待下架民進黨，但國民黨在高雄相對弱勢，中央地方都是民進黨，市政府的行政資源，讓國民黨覺得備受到打壓，呼籲人民要站出來支持國民黨，讓民進黨看到人民力量，也呼籲從中央到高雄市政府都要行政中立。

高屏澎東立委候選人號次 製表／都會地方中心

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