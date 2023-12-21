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原住民立委選戰堪比「總統級」

聯合報／ 記者李承穎／台北報導
平地、山地原住民立委候選人號次 製表／陳惠惠
平地、山地原住民立委候選人號次 製表／陳惠惠

中選會昨辦原住民立委選舉候選人號次抽籤，平地原住民9人競逐3席，山地原住民立委10人競逐3席山地原住民立委席次，各地原住民選區橫跨全國，堪比「總統級」。

平地原住民立委中，國民黨鄭天財正尋求4連霸，民進黨立委陳瑩則是挑戰平地原住民立委3連霸、6度進軍國會，國民黨立委廖國棟此次未獲提名，無緣挑戰7連霸；山地原住民立委部分，無黨籍立委高金素梅拚7連霸，國民黨立委孔文吉則是挑戰6度進軍國會，民進黨立委伍麗華首度尋連任。

2024選舉 2024立委選舉 伍麗華 孔文吉 高金素梅 廖國棟 陳瑩

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