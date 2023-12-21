選戰筆記／送禮給自家人 行政中立陳揆不演了

民進黨執政近八年，不少選民期待政黨輪替，綠營選情告急，頻找中央官員下鄉「輔選」，這些大官也甘願配合。行政院長陳建仁頻以視察為名，卻化身聖誕老公公，下鄉發送大禮，甚至連一般動土典禮都能當場改為造勢活動，力挺民進黨籍候選人，行政中立已被視若無物。

中央政府徵收人民納稅錢，興闢建設天經地義。然而，現今執政黨似乎將國家預算變相作為選舉經費，重大建設經常出現延遲性「卡關」，選前卻有官員「碰巧」宣布建設紅利。包括知名的淡江大橋、淡北道路，再至最近的後安大排整治，皆是如此。

陳建仁在十月卅日參加金城交流道動土典禮時，也因為致詞內容摻雜「支不支持」民進黨立委吳琪銘，使國民黨新北市議員呂家愷認為典禮變調，成為造勢、競選場合，憤而離席。

選戰倒數廿多天，各候選人無不各自努力衝刺；執政黨若只知拿著人民納稅錢到處發紅包，將選前大撒幣的陋習變成常態，不只在野黨，恐怕連一般百姓都看不下去。

今年選情激烈，中央官員頻頻下鄉為民進黨立委衝刺選情。陳建仁今天也要前往蔡其昌選區沙鹿火車站視察「台鐵西部幹線—海線鐵路雙軌計畫進度」，為民進黨立委候選人助選之心表露無遺。

公務員領國家納稅錢為民做事，不應有藍綠之分，但民進黨似乎被民調逼急，連演都不願再演了，行政官員不好好在自身崗位推動更多建設，以及尚未完成的政見，卻以視察之外，行輔選之實，如何令人信服？而諷刺的是，民進黨宣稱的「有政府、會做事」，難道是指兩年一次的選舉期間？

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