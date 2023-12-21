蔡其昌邀陳揆視察 挨批「另類買票」

因應選舉，立法院提前停會，立委各回選區打選戰。不過，競選立委連任的立法院副院長蔡其昌，十二月十八日以副院長名義發出會議通知單，邀交通部、鐵道局等相關部會，將於今天針對「台鐵西部幹線—海線鐵路雙軌計畫進度說明」會勘，受邀者皆是民進黨民意代表。傳出行政院長陳建仁也受邀出席後，昨天臨時改由行政院主動發出視察的行程通知。藍營批評，是以視察之名，行輔選之實。

國民黨立委洪孟楷批，民進黨政府過去七年多利用龐大國家資源為特定政黨、政治人物「類輔選」，是種陋習，簡直是將國家當作自己家；民代為地方發聲天經地義，可議的是行政部門大小眼，藍營講話不被當一回事、綠營民代爭取建設是「要五毛給五塊」。

洪孟楷表示，陳建仁於選前特地下鄉視察，甚至可能釋出利多，令人質疑先前是否刻意拖住相關工程，留在選前討好民眾；抑或案子尚未成熟，卻趕在選前宣布，倉促上路？

國民黨立院團總召曾銘宗也痛罵，執政黨從行政院至各部會都在配合民進黨候選人買票，亂開支票、大撒幣，官員下鄉，經常連地方政府都不通知，也沒有通知藍營立委；假設民進黨政府再繼續這樣做，違法助選，不排除到監察院、地檢署告發。

台中市第一選區選情激烈，與蔡其昌同選區的競爭對手民眾黨立委候選人蔡壁如說，她先前就提出要爭取台鐵雙軌盡快核定，蔡其昌當時便對媒體表示「行政院已經快核定了」，現在，陳建仁特地下台中視察該案，是不是蔡其昌壓著陳建仁來畫押？台灣現在已被新潮流把持，新潮流根本是壓著行政院各部會來為特定派系候選人買票。

藍營立委表示，立院近期還有許多相關例子：民進黨立委蘇治芬與文化部長史哲於八月廿六日會勘虎尾糖廠，宣布投入千萬元整修；蘇治芬在九月廿三日邀工程會主委吳澤成會勘後安大排，吳澤成允增加工程預算一點五億元；蔡其昌與立法院長游錫堃十二月十一日至清水會勘，設置蔡惠如紀念館；民進黨立委何欣純十二月十三日找交通部長王國材視察中捷綠線延伸；陳建仁十二月十五日至台南市表示將以廿九點七六億元改善國道八號安定段與南一三三線平交路口問題。

曾銘宗表示，國民黨民代難以爭取地方建設，民進黨卻公然用人民繳交的納稅錢來打選戰。試問，這種行為跟賄選、綁樁有何不同？「民進黨政府是以另一種形式在買票」。

政院：地方建設 一視同仁

記者劉宛琳、周佑政／台北報導

行政院發言人林子倫表示，對於各項地方建設，中央政府一視同仁，重點在於地方需求，絕無黨派之分，舉例來說，日前行政院長陳建仁即前往關心新北市林口區及桃園市龜山區新設高速公路交流道匝道口工程等，當時不論朝野民代皆出席與會。

林子倫說，令人訝異的是，當時也出席的在野黨立委，如今卻因選舉將近，而做出偏離事實且背離憲政常識的評價，也使人感到非常遺憾。

林子倫指出，行政院尊重立法院對於議事日程的安排，而每位立委的任期為四年，不會因為立法院休會而喪失監督政府的職權。此外，行政機關也不會因為立法院休會而停止運作，這些都是最基本的憲法常識。

昨天晚上截稿前，立法院副院長蔡其昌本人及蔡其昌辦公室都沒有回應。

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