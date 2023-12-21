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桃園2選區 綠黃世杰輔選幹部爆染黑

聯合報／ 記者林銘翰陳俊智翁唯真鄭國樑／連線報導
桃市二選區立委黃世杰被爆輔選幹部染黑等風波，昨發新聞稿澄清。本報資料照片
桃市二選區立委黃世杰被爆輔選幹部染黑等風波，昨發新聞稿澄清。本報資料照片

桃園市立委第2選區民進黨候選人黃世杰昨遭媒體爆料，與總統候選人賴清德的「觀音聯合競選總」與「信賴之友會觀音分會」總召集人、議員許更生有染黑爭議。黃、許兩人都強調是抹黑，選舉用這種方式攻擊很不公平，黃還說，許經營的事業都是合法經營，也早已退出經營。

對手國民黨候選人涂權吉則說，民進黨一直雙標，打選戰用高道德標準要求別人，對選情多少有傷，畢竟中間選民會認為民進黨說要打擊黑金，卻未確實檢視內部狀況。

賴清德接任黨主席後，打出高道德標準，修法強推「排黑金」條款，但媒體報導，賴與黃世杰的觀音聯合競總、信賴台灣之友會觀音分會相繼傳出染黑，包括許更生、觀音區主委歐炳辰等，都遭揭涉入「黑、金、黃、毒」爭議。

黃世杰表示，許更生長年在地方參與公益事務，可接受社會公評，經營的事業都是依法設立，合法經營，也早已退出經營。

至於歐炳辰，黃世杰說，一審曾被判判無罪，二審放棄上訴，已服刑出獄假釋，歐日後也無法再參選公職，如因服刑紀錄，就無法參與政治與社會事務，不符合讓更生人融入社會生活的政策目標。

「為了選舉有必要把我抹黑成這樣？」許更生坦承，他曾是該店總經理，但非負責人，任職期間沒有客人在店裡吸毒，當里長前也不做了，他們夫妻在地方熱心公益，捐款幫助弱勢和社服機構，不然憑什麼選上議員？他未曾欺負民眾，反而一直幫忙解決問題。

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