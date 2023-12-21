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立委號次抽籤 桃園平靜、竹縣交火

聯合報／ 本報記者／連線報導
桃市立委二選區國民黨候選人涂權吉（前排右三）由前縣長吳志揚（前排右二）、前立委廖正井（前排左一）陪同出席抽籤。記者陳俊智／攝影
桃市立委二選區國民黨候選人涂權吉（前排右三）由前縣長吳志揚（前排右二）、前立委廖正井（前排左一）陪同出席抽籤。記者陳俊智／攝影

立委選舉完成號次抽籤，桃園藍綠候選人儘管激戰仍保持風度，昨見面彼此握手致意，抽完各喊吉祥話便忙拜票行程；竹縣略不平靜，1選區劉復嵐不斷舉牌對徐欣瑩高喊「出來辯論」，2選區林思銘王婉諭抽完也為「監管雲」政策持續交火。

桃市1選區藍綠連番交火，國民黨牛煦庭與民進黨鄭運鵬昨仍互相握手致意，2選區民進黨黃世杰近日因SRF案頻遭國民黨抨擊，也與幫國民黨對手涂權吉站台的前縣長吳志揚握手拍臂寒暄，2人還是2020年選舉的老對手。

桃市一選區民進黨立委候選人鄭運鵬（中）抽中2號，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
桃市一選區民進黨立委候選人鄭運鵬（中）抽中2號，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影

相較藍營有首長級人物加持，綠營候選人則有議員力挺。鄭運鵬抽完籤隨即由議員李宗豪、陳雅倫陪同前往龜山車隊掃街，彭俊豪、范綱祥、劉仁照也有議員余信憲、黃家齊等力挺。

慣例要講的吉祥話也紛紛出籠，國民黨牛煦庭、魯明哲和萬美玲都抽中和「侯康配」一樣的3號，都喊「總統立委投3號，有靠山」；鄭運鵬也和自家「賴蕭配」同樣是2號，喊出「總統國會2號雙贏」。

竹縣抽籤過程中，1選區台灣維新黨劉復嵐不斷高舉牌子對國民黨徐欣瑩高喊「出來辯論」，徐未回應僅微笑以對；2選區民進黨曾聖凱主動向時代力量王婉諭打招呼致意，國民黨林思銘則似乎刻意避開與2人同台。

新竹縣第二選區候選人民進黨曾聖凱（左起）、國民黨林思銘及時力王婉諭在抽籤前合影。記者黃羿馨／攝影
新竹縣第二選區候選人民進黨曾聖凱（左起）、國民黨林思銘及時力王婉諭在抽籤前合影。記者黃羿馨／攝影

林思銘和王婉諭因棄保、助理鬧場和監管雲政策接連多日開火互攻，林思銘抽籤後又表示，監管雲政策急就章，他反對侵犯個人隱私權，王婉諭則堅持上傳到雲端才能釐清真相。

竹市無黨柯美蘭抽出3號就迅速離場拜票，爭取連任的國民黨鄭正鈐抽到7號，立刻喊「旗開得勝」，民進黨林志潔抽中5號，陣營在場外拿出「520」牌面，象徵與賴蕭配2號連線，時力邱顯智6號，高喊「為你留國會」，第9度參選的王榮德，熟門熟路抽出4號說「事事如意」。

苗栗縣立委候選人號次抽籤在文化觀光局中正堂舉行，4名候選人也由支持團隊陪同參加，現場氣氛熱鬧。

桃竹苗立委候選人號次 製表╱都會地方中心
桃竹苗立委候選人號次 製表╱都會地方中心

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