立委號次抽籤 桃園平靜、竹縣交火
立委選舉完成號次抽籤，桃園藍綠候選人儘管激戰仍保持風度，昨見面彼此握手致意，抽完各喊吉祥話便忙拜票行程；竹縣略不平靜，1選區劉復嵐不斷舉牌對徐欣瑩高喊「出來辯論」，2選區林思銘、王婉諭抽完也為「監管雲」政策持續交火。
桃市1選區藍綠連番交火，國民黨牛煦庭與民進黨鄭運鵬昨仍互相握手致意，2選區民進黨黃世杰近日因SRF案頻遭國民黨抨擊，也與幫國民黨對手涂權吉站台的前縣長吳志揚握手拍臂寒暄，2人還是2020年選舉的老對手。
相較藍營有首長級人物加持，綠營候選人則有議員力挺。鄭運鵬抽完籤隨即由議員李宗豪、陳雅倫陪同前往龜山車隊掃街，彭俊豪、范綱祥、劉仁照也有議員余信憲、黃家齊等力挺。
慣例要講的吉祥話也紛紛出籠，國民黨牛煦庭、魯明哲和萬美玲都抽中和「侯康配」一樣的3號，都喊「總統立委投3號，有靠山」；鄭運鵬也和自家「賴蕭配」同樣是2號，喊出「總統國會2號雙贏」。
竹縣抽籤過程中，1選區台灣維新黨劉復嵐不斷高舉牌子對國民黨徐欣瑩高喊「出來辯論」，徐未回應僅微笑以對；2選區民進黨曾聖凱主動向時代力量王婉諭打招呼致意，國民黨林思銘則似乎刻意避開與2人同台。
林思銘和王婉諭因棄保、助理鬧場和監管雲政策接連多日開火互攻，林思銘抽籤後又表示，監管雲政策急就章，他反對侵犯個人隱私權，王婉諭則堅持上傳到雲端才能釐清真相。
竹市無黨柯美蘭抽出3號就迅速離場拜票，爭取連任的國民黨鄭正鈐抽到7號，立刻喊「旗開得勝」，民進黨林志潔抽中5號，陣營在場外拿出「520」牌面，象徵與賴蕭配2號連線，時力邱顯智6號，高喊「為你留國會」，第9度參選的王榮德，熟門熟路抽出4號說「事事如意」。
苗栗縣立委候選人號次抽籤在文化觀光局中正堂舉行，4名候選人也由支持團隊陪同參加，現場氣氛熱鬧。
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