新北立委抽號次 藍綠大咖站台

昨天是立委抽籤日，藍綠大咖爭相扮演母雞站台輔選，國民黨總統候選人侯友宜回新北本命區，陪11名黨籍立委候選人抽籤造勢，侯友宜說，民進黨施政無能，政黨輪替勢在必行，有信心區域立委能全壘打，營造大團結氣勢。蔡英文總統昨也陪小雞到新店咸亨宮參拜，喊出讓國會過半。

新北市有12席區域立委，國民黨在蘆洲選區沒提名，11名藍營小雞昨抽籤時輪番批民進黨執政民怨沸騰，立委候選人分別持綠營施政爭議字卡，包括吃萊豬核食、網軍治國、派系門神分贓、綠能變弊案、低薪高房價、貪腐黑金等，輪流砲轟民進黨執政無能。

在正式抽號碼前幾分鐘，板橋東區立委民進黨候選人羅致政、國民黨候選人葉元之爆發口角，2人為了領節目通告費、摩鐵事件互槓，國民黨第十選區立委候選人林金結見狀直喊「不要吵架」、「吃金牛角就不會吵架」，2人接下林金結給的金牛角後就休戰，成為抽籤日的小插曲。

民眾黨立委候選人邱臣遠、李有宜有民眾黨新北市黨部主委陳世軒助陣，雖未與侯友宜同台，但國民黨立委候選人林金結、林國春仍大方與他們同框，相互拉抬。

「藍白和」場面不只一樁，國民黨板橋西立委候選人林國春昨辦新埔競總成立大會，找來陳世軒、網路聞人吳達偉站台，不料陳世軒上台助講，主持人卻說「謝謝陳世軒議員挺侯友宜來站台」，嚇得陳立刻說，「我挺柯文哲，不要害我」，隨後致詞提到，總統局各自努力，區域立委他支持林國春。

民進黨新北市立委第11選區候選人曾柏瑜（左）昨與蔡英文總統一同到新店咸亨宮參拜。記者李定宇／攝影

民進黨新北立委候選人曾柏瑜昨與蔡英文一同到新店咸亨宮參拜，蔡英文強調，8千億前瞻計畫讓新店有安坑輕軌、建更多停車場，寶高園區也帶動地方發展，民進黨總統候選人賴清德擔任過市長、行政院長和副總統，副總統候選人蕭美琴也是勇敢的女性，選總統要選有行政經驗的人，總統需要團隊一起努力，因此希望鄉親力挺曾柏瑜，讓國會過半。

新北基金立委候選人號次 製表╱都會地方中心

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