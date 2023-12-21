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新北立委抽號次 藍綠大咖站台

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀張曼蘋李定宇／新北報導
國民黨總統候選人侯友宜（中）昨天陪同黨籍新北立委候選人號次抽籤，並與裝扮成耶誕老公公的中和區各里長代表，比出三號OK手勢合影。記者侯永全／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）昨天陪同黨籍新北立委候選人號次抽籤，並與裝扮成耶誕老公公的中和區各里長代表，比出三號OK手勢合影。記者侯永全／攝影

昨天是立委抽籤日，藍綠大咖爭相扮演母雞站台輔選，國民黨總統候選人侯友宜回新北本命區，陪11名黨籍立委候選人抽籤造勢，侯友宜說，民進黨施政無能，政黨輪替勢在必行，有信心區域立委能全壘打，營造大團結氣勢。蔡英文總統昨也陪小雞到新店咸亨宮參拜，喊出讓國會過半。

新北市有12席區域立委，國民黨在蘆洲選區沒提名，11名藍營小雞昨抽籤時輪番批民進黨執政民怨沸騰，立委候選人分別持綠營施政爭議字卡，包括吃萊豬核食、網軍治國、派系門神分贓、綠能變弊案、低薪高房價、貪腐黑金等，輪流砲轟民進黨執政無能。

在正式抽號碼前幾分鐘，板橋東區立委民進黨候選人羅致政、國民黨候選人葉元之爆發口角，2人為了領節目通告費、摩鐵事件互槓，國民黨第十選區立委候選人林金結見狀直喊「不要吵架」、「吃金牛角就不會吵架」，2人接下林金結給的金牛角後就休戰，成為抽籤日的小插曲。

民眾黨立委候選人邱臣遠李有宜有民眾黨新北市黨部主委陳世軒助陣，雖未與侯友宜同台，但國民黨立委候選人林金結、林國春仍大方與他們同框，相互拉抬。

「藍白和」場面不只一樁，國民黨板橋西立委候選人林國春昨辦新埔競總成立大會，找來陳世軒、網路聞人吳達偉站台，不料陳世軒上台助講，主持人卻說「謝謝陳世軒議員挺侯友宜來站台」，嚇得陳立刻說，「我挺柯文哲，不要害我」，隨後致詞提到，總統局各自努力，區域立委他支持林國春。

民進黨新北市立委第11選區候選人曾柏瑜（左）昨與蔡英文總統一同到新店咸亨宮參拜。記者李定宇／攝影
民進黨新北市立委第11選區候選人曾柏瑜（左）昨與蔡英文總統一同到新店咸亨宮參拜。記者李定宇／攝影

民進黨新北立委候選人曾柏瑜昨與蔡英文一同到新店咸亨宮參拜，蔡英文強調，8千億前瞻計畫讓新店有安坑輕軌、建更多停車場，寶高園區也帶動地方發展，民進黨總統候選人賴清德擔任過市長、行政院長和副總統，副總統候選人蕭美琴也是勇敢的女性，選總統要選有行政經驗的人，總統需要團隊一起努力，因此希望鄉親力挺曾柏瑜，讓國會過半。

新北基金立委候選人號次 製表╱都會地方中心
新北基金立委候選人號次 製表╱都會地方中心

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