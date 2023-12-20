名單整理包／立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看

2024總統立委選舉今舉行立委號次抽籤。總計有309位區域立法委員候選人及19位山地、平地原住民立法委員候選人參與抽號；同時也抽出政黨票號次。

一、總統、副總統選舉：

① 柯文哲（男／民眾黨）、吳欣盈（女／民眾黨）。

② 賴清德（男／民進黨）、蕭美琴（女／民進黨）。

③ 侯友宜（男／國民黨）、趙少康（男／國民黨）。

二、區域及原住民立法委員選舉：

．臺北市

第1選舉區

① 吳思瑤（女／民進黨）

② 張斯綱（男／國民黨）

③ 賴宗育（男／人民民主黨）

④ 侯漢廷（男／無）

⑤ 張臺勝（男／人民最大黨）

⑥ 胡金城（男／人民最大黨）

⑦ 許盛鋒（男／無）

⑧ 陳執中（男／臺灣雙語無法黨）

第2選舉區

① 熊嘉玲（女／制度救世島）

② 何梅娟（女／人民最大黨）

③ 王世堅（男／民進黨）

④ 郭啟源（男／中華統一促進黨）

⑤ 游淑慧（女／國民黨）

第3選舉區

① 余新造（男／人民最大黨）

② 陳源發（男／無）

③ 謝佩芬（女／民進黨）

④ 高士恩（男／制度救世島）

⑤ 王鴻薇（女／國民黨）

⑥ 楊時睿（男／台灣維新）

⑦ 陳一郎（男／臺灣雙語無法黨）

第4選舉區

① 李彥秀（女／國民黨）

② 吳欣岱（女／台灣基進）

③ 高嘉瑜（女／民進黨）

④ 黃啟彬（男／制度救世島）

⑤ 林秋彤（女／台灣整復師聯盟工黨）

第5選舉區

① 鍾小平（男／國民黨）

② 陳燕玉（女／無）

③ 許敬民（男／合一行動聯盟）

④ 林志成（男／無）

⑤ 于美人（女／無）

⑥ 蘇諍（男／經濟黨）

⑦ 吳沛憶（女／民進黨）

⑧ 孫智麗（女／無）

⑨ 張華特（男／台灣麻將最大黨）

⑩ 李慧曦（女／司法改革黨）

第6選舉區

① 張雪卿（女／制度救世島）

② 苗博雅（女／社會民主黨）

③ 崔建章（男／臺灣雙語無法黨）

④ 羅智強（男／國民黨）

⑤ 朱翊銘（男／台灣維新）

第7選舉區

① 李承龍（男／中華愛國同心黨）

② 徐巧芯（女／國民黨）

③ 羅丹（男／台灣維新）

④ 陳韋安（男／無）

⑤ 許淑華（女／民進黨）

第8選舉區

① 劉佩玲（女／台灣維新）

② 賴士葆（男／國民黨）

③ 王閔生（男／民進黨）

④ 賴宣任（女／小民參政歐巴桑聯盟）

⑤ 夏萬浪（男／無）

⑥ 張其祿（男／民眾黨）

⑦ 張維學（男／無）

⑧ 胡之壯（男／興中同盟會）

．新北市

第1選舉區

① 徐百弟（男／台灣維新）

② 何博文（男／民進黨）

③ 游清池（男／制度救世島）

④ 洪孟楷（男／國民黨）

⑤ 翁藤原（男／中華統一促進黨）

第2選舉區

① 林淑芬（女／民進黨）

② 何淯笙（男／中華統一促進黨）

③ 李有宜（女／民眾黨）

第3選舉區

① 蔡明堂（男／國民黨）

② 蘇卿彥（男／無）

③ 李坤城（男／民進黨）

④ 陳東雲（男／無）

第4選舉區

① 洪懿馥（女／無）

② 吳秉叡（男／民進黨）

③ 蘇輝湟（男／無）

④ 蔣欣璋（男／國民黨）

⑤ 邱吉均（男／制度救世島）

第5選舉區

① 蘇巧慧（女／民進黨）

② 洪佳君（女／國民黨）

第6選舉區

① 黃淑珍（女／司法改革黨）

② 林國春（男／國民黨）

③ 張宏陸（男／民進黨）

第7選舉區

① 葉元之（男／國民黨）

② 羅致政（男／民進黨）

③ 劉書婷（女／小民參政歐巴桑聯盟）

第8選舉區

① 吳崢（男／民進黨）

② 張智倫（男／國民黨）

③ 邱臣遠（男／民眾黨）

第9選舉區

① 林德福（男／國民黨）

② 莊銘淵（男／民進黨）

③ 陳愷寧（女／台灣維新）

第10選舉區

① 孟藹倫（女／人民最大黨）

② 袁興（男／無）

③ 吳琪銘（男／民進黨）

④ 林金結（男／國民黨）

第11選舉區

① 羅明才（男／國民黨）

② 鄭添泉（男／無）

③ 魏趨安（男／制度救世島）

④ 張家榛（女／人民最大黨）

⑤ 陳聖（男／中華婦女黨）

⑥ 曾柏瑜（女／民進黨）

第12選舉區

① 黃瑞傳（男／無）

② 楊木火（男／無）

③ 李佳蒨（女／臺灣雙語無法黨）

④ 陳長志（男／台灣維新）

⑤ 賴品妤（女／民進黨）

⑥ 廖先翔（男／國民黨）

．桃園市

第1選舉區

① 馬治薇（女／無）

② 鄭運鵬（男／民進黨）

③ 牛煦庭（男／國民黨）

第2選舉區

① 黃世杰（男／民進黨）

② 陳志豪（男／中華統一促進黨）

③ 王思玟（男／無）

④ 涂權吉（男／國民黨）

第3選舉區

① 戴浙（男／制度救世島）

② 游智彬（男／新黨）

③ 魯明哲（男／國民黨）

④ 徐鶯慈（女／小民參政歐巴桑聯盟）

⑤ 彭俊豪（男／民進黨）

第4選舉區

① 范綱祥（男／民進黨）

② 甘乃迪（男／台灣國民黨）

③ 萬美玲（女／國民黨）

④ 黃明莉（女／無）

第5選舉區

① 劉仁照（男／民進黨）

② 呂玉玲（女／國民黨）

③ 賴香伶（女／民眾黨）

④ 易乃文（男／司法改革黨）

第6選舉區

① 葉堂宇（男／無）

② 趙正宇（男／無）

③ 李慕妍（女／民眾黨）

④ 邱若華（女／國民黨）

⑤ 翁紹庭（人民最大黨）

⑥ 劉睿宸（男／復康聯盟黨）

．臺中市

第1選舉區

① 蔡壁如（女／民眾黨）

② 賴信全（男／無）

③ 劉燈鐘（男／無）

④ 蔡其昌（男／民進黨）

第2選舉區

① 顏寬恒（男／國民黨）

② 林靜儀（女／民進黨）

③ 洪麗華（女／司法正義黨）

④ 紀銘修（男／無）

第3選舉區

① 張烱春（男／司法改革黨）

② 謝子涵（女／民進黨）

③ 楊瓊瓔（女／國民黨）

第4選舉區

① 張廖萬堅（男／民進黨）

② 廖偉翔（男／國民黨）

③ 林中翊（男／臺灣雙語無法黨）

④ 陳志彬（男／無）

⑤ 李海碩（男／臺灣雙語無法黨）

第5選舉區

① 彭振芳（男／司法改革黨）

② 蔡善雯（女／小民參政歐巴桑聯盟）

③ 陳維新（女／無）

④ 黃健豪（男／國民黨）

⑤ 苗豐隆（男／無）

⑥ 謝旻汎（男／臺灣雙語無法黨）

⑦ 莊競程（男／民進黨）

⑧ 林澤培（女／中華統一促進黨）

第6選舉區

① 羅廷瑋（男／國民黨）

② 紀文清（男／無）

③ 賀姿華（女／無）

④ 江肇國（男／民主進步黨）

⑤ 黃千庭（女／中華統一促進黨）

第7選舉區

① 林家興（男／國民黨）

② 何欣純（女／民進黨）

③ 林振東（男／司法改革黨）

第8選舉區

① 江啟臣（男／國民黨）

② 謝志忠（男／民進黨）

．臺南市

第1選舉區

① 魏耀乾（男／無）

② 林芳竹（女／中華統一促進黨）

③ 賴惠員（女／民進黨）

④ 周宏昌（男／國民黨）

⑤ 蔡承攸（男／復康聯盟黨）

⑥ 侯陸太（男／無）

第2選舉區

① 陳昆和（男／無）

② 郭國文（男／民進黨）

③ 詹秋嫻（女／人民最大黨）

第3選舉區

① 姚正玉（女／國民黨）

② 陳亭妃（女／民進黨）

第4選舉區

① 劉清田（男／司法改革黨）

② 林宜瑾（女／民進黨）

③ 李全教（男／無）

第5選舉區

① 蕭燐洪（男／臺灣雙語無法黨）

② 林俊憲（男／民進黨）

第6選舉區

① 王定宇（男／民進黨）

② 陳永和（男／無）

③ 陳以信（男／國民黨）

．高雄市

第1選舉區

①林義迪（男／無）

② 曾尹儷（女／民眾黨）

③ 劉承智（男／人民最大黨）

④ 邱議瑩（女／民進黨）

第2選舉區

① 曹桓榮（男／國民黨）

② 邱志偉（男／民進黨）

第3選舉區

① 郭璽（男／台灣麻將最大黨）

② 陳銓霖（男／無）

③ 李眉蓁（女／國民黨）

② 李柏毅（男／民進黨）

⑤ 張正達（男／無）

第4選舉區

① 林岱樺（女／民進黨）

② 陳若翠（女／國民黨）

第5選舉區

① 楊椒喬（男／無）

② 李昆澤（男／民進黨）

③ 張芳愉（女／小民參政歐巴桑聯盟）

④ 黃柏霖（男／國民黨）

第6選舉區

① 郭倍宏（男／喜樂島聯盟）

② 黃捷（女／民進黨）

③ 陳美雅（女／國民黨）

第7選舉區

① 洪啟修（男／無）

② 王和平統一（男／司法改革黨）

③ 鍾易仲（男／國民黨）

④ 許智傑（男／民進黨）

第8選舉區

① 李政憲（男／司法改革黨）

② 李明璇（女／國民黨）

③ 賴瑞隆（男／民進黨）

④ 湛秀英（女／勞動黨）

．新竹縣

第1選舉區

① 劉復嵐（男／台灣維新）

② 徐欣瑩（女／國民黨）

③ 劉台穠（女／小民參政歐巴桑聯盟）

④ 余筱菁（女／台灣綠黨）

⑤ 詹紀緹（女／民進黨）

第2選舉區

① 王婉諭（女／時代力量）

② 曾聖凱（男／民進黨）

③ 林思銘（男／國民黨）

．苗栗縣

第1選舉區

① 康世明（男／民進黨）

② 陳超明（男／無）

第2選舉區

① 邱鎮軍（男／國民黨）

② 曾玟學（男／無）

．彰化縣

第1選舉區

① 陳秀寳（女／民進黨）

② 蘇群傑（男／無）

③ 阮厚爵（男／國民黨）

第2選舉區

① 黃秀芳（女／民進黨）

② 楊曜聰（男／國民黨）

第3選舉區

① 洪建興（男／無）

② 謝衣鳯（女／國民黨）

③ 吳音寧（女／民進黨）

④ 桂麗娜（女／中華統一促進黨）

第4選舉區

① 鄭錫懋（男／臺灣雙語無法黨）

② 鄭俊雄（男／國民黨）

③ 陳素月（女／民進黨）

④ 蔡念諶（男／中華文化共和黨）

．南投縣

第1選舉區

① 馬文君（女／國民黨）

② 許文忠（男／勞動黨）

③ 蔡銘軒（男／民進黨）

④ 李圓恩（女／小民參政歐巴桑聯盟）

⑤ 林金潭（男／無）

第2選舉區

① 陳癸佑（男／無）

② 蔡培慧（女／民進黨）

③ 游顥（男／國民黨）

．雲林縣

第1選舉區

① 郭炳宏（男／中華統一促進黨）

② 吳炳輝（男／無）

③ 蘇治芬（女／民進黨）

④ 李昭儀（女／台灣革命黨）

⑤ 丁學忠（男／國民黨）

⑥ 陳俊龍（男／無）

第2選舉區

① 劉建國（男／民進黨）

② 邱良閱（男／國民黨）

．嘉義市

① 王美惠（女／民進黨）

② 簡明廉（男／無）

③ 陳玥妗（女／小民參政歐巴桑聯盟）

④ 林智勲（男／臺灣雙語無法黨）

⑤ 張秀華（女／國民黨）

⑥ 蔡松益（男／復康聯盟黨）

．嘉義縣

第1選舉區

① 詹琬蓁（女／國民黨）

② 蔡易餘（男／民進黨）

第2選舉區

① 廖昱婧（女／無）

②簡銘傑（男／制度救世島）

③ 林國慶（男／無）

④ 黃一哲（男／台灣維新）

⑤ 陳冠廷（男／民進黨）

．屏東縣

第1選舉區

① 曾鈺庭（男／無）

② 鍾佳濱（男／民進黨）

③ 蔣月惠（女／無）

④ 張庭源（男／台灣維新）

⑤ 李孟翰（男／中華統一促進黨）

⑥ 黃明賢（男／國民黨）

第2選舉區

① 吳媚宮（女／中華聯合黨）

② 何秋葺（女／人民最大黨）

③ 徐富癸（男／民進黨）

④ 蘇孟淳（男／無）

．宜蘭縣

① 陳俊宇（男／民進黨）

② 林錦坤（男／無）

③ 邱介勲（男／制度救世島）

④ 陳琬惠（女／民眾黨）

⑤ 林意評（男／台灣基進）

⑥ 黃琤婷（女／國民黨）

．花蓮縣

① 許願神（男／無）

② 張美慧（女／民進黨）

③ 傅崐萁（男／國民黨）

④ 周玉梅（女／制度救世島）

．臺東縣

① 賴坤成（男／民進黨）

② 黃婉茹（女／小民參政歐巴桑聯盟）

③ 許瑞貴（男／無）

④ 陳長宏（男／無）

⑤ 黃建賓（男／國民黨）

⑥ 劉櫂豪（男／無）

．澎湖縣

① 楊曜（男／民進黨）

② 吳政杰（男／國民黨）

③ 陳慧娟（女／無）

．金門縣

① 洪和成（男／無）

② 陳玉珍（女／國民黨）

③ 尚文凱（女／民眾黨）

．連江縣

① 李問（男／民進黨）

② 曹爾凱（男／民眾黨）

③ 陳雪生（男／國民黨）

．基隆市

① 邱紹祐（男／家庭基本收入）

② 黃傑陽（男／無）

③ 謝海菁（女／小民參政歐巴桑聯盟）

④ 王醒之（男／無）

⑤ 林沛祥（男／國民黨）

⑥ 鄭文婷（女／民進黨）

．新竹市

① 趙福龍（制度救世島）

② 楊清華（司法改革黨）

③ 柯美蘭（女／無）

④ 王榮德（男／無）

⑤ 林志潔（女／民進黨）

⑥ 邱顯智（男／時代力量）

⑦ 鄭正鈐（男／國民黨）

．山地原住民

高金素梅（女／無）

孔文吉（男／國民黨）

高畹芯（女／司法改革黨）

伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（女／民進黨）

張子孝（男／無）

胡黃廣文（男／民眾黨）

林果（女／無）

林世偉（男／無）

盧縣一（男／國民黨）

李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan（女／無）

．平地原住民

陳政宗（男／無）

陳瑩（女／民進黨）

黃仁（男／國民黨）

忠仁．達祿斯（男／無）

洪曹純明（男／中華統一促進黨）

高美珠（女／無）

吳建智咖啡哥（男／無）

陳國榮（男／台灣維新）

鄭天財 Sra‧Kacaw（男／國民黨）

米甘幹．理佛克（男／新黨）



三、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉：

此次共有16黨提出候選人名單，其政黨票號次依序為：① 小民參政歐巴桑聯盟、② 台灣綠黨、③ 臺灣雙語無法黨、④ 台灣基進、⑤ 中華統一促進黨、⑥ 民進黨、⑦ 制度救世島、⑧ 時代力量、⑨ 國民黨、⑩ 司法改革黨、⑪ 新黨、⑫ 民眾黨、⑬台灣維新、⑭ 親民黨、⑮ 人民最大黨、⑯ 台灣團結聯盟。

各黨提名如下：

① 小民參政歐巴桑聯盟3人名單：

1.高芸婷（女）、2.林詩涵（女）、3.閔柏陵（女）。

② 台灣綠黨8人名單：

1.鍾寶珠（女）、2.李菁琪（女）、3.黃柔嘉（女）、4.吳伊婷（女）、5.希婻·瑪飛洑（女）、6.林莉棻（女）、7.黃慧芬（女）、8.張竹芩（女）。

③ 臺灣雙語無法黨2人名單：

1.陳亭諭（女）、2.蕭文乾（男）。

④ 台灣基進7人名單：

1.史惟筑（女）、2.陳奕齊（男）、3.黃楓茹（女）、4.陳君愷（男）、5.楊佩樺（女）、6.黃馨瑩（女）、7.徐煊博（男）。

⑤ 中華統一促進黨4人名單：

1.丁炳仁（男）、2.黃妙如（女）、3.肖云霞（女）、4.張安樂（男）。

⑥ 民進黨34人名單：

1.林月琴（女）、2.沈伯洋（男）、3.張雅琳（女）、4.洪申翰（男）、5.羅美玲（女）、6.游錫堃（男）、7.范雲、8.柯建銘（男）、9.沈發惠（男）、10.莊瑞雄（男）、11.林楚茵（女）、12.郭昱晴（女）、13.王正旭（男）、14.王義川（男）、15.陳培瑜（女）、16.陳俊翰（男）、17.張秀君（女）、18.黃奕睿（男）、19.孫一信（男）、20.吳祥榮（男）、21.陳慧君 Mulas·Ismahasan（女）、22.柯富揚（男）、23.劉柏君（女）、24.石明謹（男）、25.曾美玲（女）、26.黃真瑋（女）、27.曾湘樺（女）、28.鄭力嘉（男）、29.陳右欣（女）、30.余宛如（女）、31.許菡芸（女）、32.周威佑（男）、33.廖韶吟（女）、34.蔡宜文（女）。

⑦ 制度救世島5人名單：

1.林麗容（女）、2.石人仁（男）、3.張怡菁（女）、4.古文發（男）、5.黃千明（男）。

⑧ 時代力量8人名單：

1.林依瑩（女）、2.王寶萱（女）、3.宋國鼎（男）、4.江盛（男）、5.陳泰源（男）、6.陳昱安（男）、7.余佳蒨（女）、8.鄭侑青（女）。

⑨ 國民黨34人名單：

1.韓國瑜（男）、2.柯志恩（女）、3.葛如鈞（男）、4.翁曉玲（女）、5.陳菁徽（女）、6.吳宗憲（男）、7.林倩綺（女）、8.陳永康（男）、9.許宇甄（女）、10.謝龍介（男）、11.蘇清泉（男）、12.張嘉郡（女）、13.王育敏（女）、14.蔡明忠（男）、15.吳亮儀（女）、16.李玉蟬（女）、17.李霞（女）、18.楊應超（男）、19.徐弘庭（男）、20.鍾沛君（女）、21.江怡臻（女）、22.簡榮宗（男）、23.田長沛（男）、24.沈采穎（女）、25.林瓊嘉（男）、26.陳克威（男）、27.邱一峰（男）、28.廖怡琇（女）、29.李縉穎（男）、30.李茂芊（女）、31.丁瑀（男）、32.楊智伃（女）、33.何嘉霖（女）、34.康晉瑜（男）。

⑩ 司法改革黨9人名單：

1.戴翊如（女）、2.張靜（男）、3.李柏融（男）、4.尤瑞敏（女）、5.賴伯琦（男）、6.吳振橐（男）、7.晏揚清（男）、8.許韶珍（女）、9.楊啓珊（女）。

⑪ 新黨8人名單：

1.王建煊（男）、2.仉桂美（女）、3.吳成典（男）、4.賀樺（女）、5.林易陞（男）、6.陳麗玲（女）、7.戴德滿（男）、8.王子芩（女）。

⑫ 民眾黨34人名單：

1.黃珊珊（女）、2.黃國昌（男）、3.陳昭姿（女）、4.吳春城（男）、5.麥玉珍（女）、6.林國成（男）、7.林憶君（女）、8.張啓楷（男）、9.劉書彬（女）、10.洪毓祥（男）、11.蔡春綢（女）、12.王安祥（男）、13.邱慧洳（女）、14.陳清龍（男）、15.李貞秀（女）、16.許忠信（男）、17.徐瑞希（女）、18.楊弘意（男）、19.陳智菡（女）、20.莊貽量（男）、21.林筱淇（女）、22.蔡豐州（男）、23.張雪如（女）、24.湯宏正（男）、25.林淑芬（女）、26.梁明輝（男）、27.廖維欣（女）、28.馮啟彥（男）、29.林子宇（女）、30.張清俊（男）、31.林治華（女）、32.李家豪（男）、33.邱于珊（女）、34.周榆修（男）。

⑬ 台灣維新3人名單：

1.蘇煥智（男）、2.劉亦恩（女）、3.江映瑤（女）。

⑭ 親民黨10人名單：

1.李桐豪（男）、2.陳怡潔（女）、3.曲兆祥（男）、4.何偉真（女）、5.簡泰河（男）、6.藍志玟（女）、7.吳建德（男）、8.黎淑慧（女）、9.孫信君（女）、10.黎建南（男）。

⑮ 人民最大黨2人名單：

1.林東雄（男）、2.賴方靜靜（女）。

⑯ 台灣團結聯盟6人名單：

1.周倪安（女）、2.劉一德（男）、3.歐陽瑞蓮（女）、4.王思棠（男）、5.張登凱（男）、6.吳家慶（男）。

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