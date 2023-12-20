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學者：綠一黨專斷 選民都看在眼裡

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
學者分析，民進黨執政近八年，一黨專斷讓選民看在眼裡，導致民進黨支持度下滑，選民普遍意識到不能再讓一黨獨大，在立委選舉上傾向讓三黨都不過半。本報系資料照
學者分析，民進黨執政近八年，一黨專斷讓選民看在眼裡，導致民進黨支持度下滑，選民普遍意識到不能再讓一黨獨大，在立委選舉上傾向讓三黨都不過半。本報系資料照

總統大選投票日逼近，不滿民進黨、希望在野監督制衡的民意高漲，學者分析，民進黨執政近八年，不只是執政包袱，還有一黨專斷的作為，讓選民看在眼裡，也導致民進黨支持度下滑，目前選情低迷，選民普遍有意識到不能再讓一黨獨大，在立委選舉上傾向讓三黨都不過半。

師大政研所教授曲兆祥表示，從二○二一年四大公投之後，民進黨的支持度就一路下滑，從卅八％左右的支持度，到現在約在卅％上下。他表示，包括萊豬強行開放，或者是疫情期間的「三加十一」會議紀錄等可能呈現一黨專斷的行為，選民其實都看在眼裡，也導致民眾對民進黨的支持下降。

民進黨在二○二二地方選舉大敗，有民進黨立委在二○二四大選初期曾私下期待，按照鐘擺理論推斷，選民理應在此次大選中用選票「補償」民進黨，不過選舉進入最後一個月，民調未必對民進黨有利。

東海大學政治系教授沈有忠分析，民進黨有很多執政包袱，也讓選民的投票行為傾向每八年的大鐘擺，不過，選戰一開始，民進黨就掌握三成到四成支持度，可謂綠營的基本盤，而在野勢力的合作遲遲沒有結果，最後又宣告藍白合破局，對選民表態來說有一定程度的影響。

東吳大學政治系助理教授陳方隅觀察說，民進黨此次選舉仍陷苦戰，就算鐘擺理論預測情勢有利於執政黨，但還是要觀察整體氛圍，尤其本次總統大選與地方選舉的時間點過於相近，不利於民進黨的氣氛尚未排除，可說是鐘擺根本還沒有擺回來了。

陳方隅表示，自從總統直選後，政黨連續三屆執政的情況從來沒有在台灣發生過，民進黨必須花更大的心力來說服選民；選民在上次地方選舉中，明顯表態不滿民進黨執政，執政黨短時間內仍沒有從那樣的氛圍中走出來。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪也說，目前來看，國民黨和民眾黨總統候選人的支持度相加起來，已經超越民進黨，可見民眾對於政黨輪替是有期待的，若政黨輪替的氣氛漸濃，民進黨選戰會打的更辛苦，選民正是不希望看到一黨獨大。

2024選舉 2024立委選舉 政黨輪替 萊豬 廖達琪 藍白合

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