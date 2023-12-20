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中二選區／顏寬恒告綠抹黑 林靜儀：歡迎來告

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱賴香珊／連線報導
顏寬恒昨按鈴控告對手意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影
顏寬恒昨按鈴控告對手意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影

選戰緊繃，各地上演法律戰。國民黨立委候選人顏寬恒昨按鈴控告對手、民進黨立委林靜儀「意圖使人不當選」，顏寬恒說，林說海線選民受顏家勢力威脅，要求提出證據。林靜儀回嗆，歡迎顏寬恒提告，呼籲顏面對國有地侵占爭議。南投立委2個選區，藍綠選將也因為潛艦案與互控賄選興訟。

法界認為，選戰花招百出，牽扯司法把地檢署當成延伸戰場，多數指控都失焦，純粹拉抬聲量，成案率不高；檢方收案量大，大選當前也不會趕著偵結，也避免外界做文章。

中二選區砲火四射，顏寬恒昨說，林靜儀12月7日記者會稱他賄選、前金後謝，以假民調恐嚇選民等不實指控，指名道姓對他抹黑造謠因而提告；林在電視記者會稱補選現場有人指揮、穿固定衣服，拿攝影器材指揮投票等，講的活靈活現，請他們提出證據。

顏寬恒被檢方起訴侵占國有地、詐領助理費案，明天將開庭審理。顏寬恒說，將提證據證明無罪，在沒有判刑確定前，人格攻擊大可不必。

林靜儀表示「歡迎顏寬恒來告」。記者趙容萱／攝影
林靜儀表示「歡迎顏寬恒來告」。記者趙容萱／攝影

林靜儀表示，歡迎顏寬恒來告，過去地方畏懼顏家勢力，屢次給顏家機會，但10年來問政沒進步，清廉做不到；現在中二選民厭惡黑金勢力、「在地人投地人」的勒索言論，所以支持前立委陳柏惟和她，希望找回真正的民主和光榮。

南投第一選區立委馬文君因潛艦國造案被控洩密，對手、民進黨立委候選人蔡銘軒多次在政論節目批馬，馬在10月底提告蔡銘軒及名嘴李正皓公然侮辱、加重誹謗及意圖使人不當選。蔡銘軒反批，馬文君涉洩密、拒簽保密協議，為選情硬拗、欺騙鄉親。

南投第二選區立委蔡培慧、國民黨候選人游顥互控對方買票，藍營稱蔡陣營買票足跡遍布7鄉鎮29村。蔡培慧上周提告游顥與國民黨南投縣黨部主委廖怡琇誹謗、意圖使人不當選。游顥陣營反駁，蔡培慧提告是標準的「政治作秀」，等檢調傳喚要說清楚。

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