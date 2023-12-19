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趙少康桃園站台 轟綠能源政策

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
國民黨副總統候選人趙少康昨晚出席「台大校友時事論壇」，與台大學生對話，他一上台便聲援遭中共關押的黎智英。記者黃義書／攝影
國民黨副總統候選人趙少康昨晚出席「台大校友時事論壇」，與台大學生對話，他一上台便聲援遭中共關押的黎智英。記者黃義書／攝影

國民黨副總統候選人趙少康昨到桃園替黨籍立委候選人萬美玲牛煦庭助選，砲轟民進黨能源政策錯誤，很多水泥廠、化工廠都被要求降低用電量至七、八成，民進黨政府用調控手段掩蓋缺電事實，業界敢怒不敢言。

他說，台灣碳費、碳稅只做半吊子，不符國際需要，未來大廠外銷到歐美可能會面臨問題，但民進黨只會拖，蔡英文總統也說「反正二○二五年就下台了，關我什麼事情」，當了八年總統，到二○二四年屁股一拍就走人，這是一個負責任的政府嗎？難怪連深綠學者李遠哲都生氣。

針對國民黨與趙少康多次質疑潛艦國造問題，潛艦國造專案小組召集人黃曙光向「日經亞洲」稱國家安全不可當選舉籌碼，趙回應，沒將國家安全當選舉籌碼，但國安也絕不是貪汙腐化的遮羞布，質疑是不是只要拿出國家安全帽子就都是機密，什麼都不能查不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家體制。

趙少康批評民進黨老拿機密來遮掩，蔡英文總統論文是機密，教育部說要保存卅年不能解密，購買疫苗和各國如何簽約也是機密，將來特偵組成立後，不只潛艦，包括高端、口罩、雞蛋等都會一一揭密。

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