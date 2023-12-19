趙少康桃園站台 轟綠能源政策

國民黨副總統候選人趙少康昨到桃園替黨籍立委候選人萬美玲、牛煦庭助選，砲轟民進黨能源政策錯誤，很多水泥廠、化工廠都被要求降低用電量至七、八成，民進黨政府用調控手段掩蓋缺電事實，業界敢怒不敢言。

他說，台灣碳費、碳稅只做半吊子，不符國際需要，未來大廠外銷到歐美可能會面臨問題，但民進黨只會拖，蔡英文總統也說「反正二○二五年就下台了，關我什麼事情」，當了八年總統，到二○二四年屁股一拍就走人，這是一個負責任的政府嗎？難怪連深綠學者李遠哲都生氣。

針對國民黨與趙少康多次質疑潛艦國造問題，潛艦國造專案小組召集人黃曙光向「日經亞洲」稱國家安全不可當選舉籌碼，趙回應，沒將國家安全當選舉籌碼，但國安也絕不是貪汙腐化的遮羞布，質疑是不是只要拿出國家安全帽子就都是機密，什麼都不能查不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家體制。

趙少康批評民進黨老拿機密來遮掩，蔡英文總統論文是機密，教育部說要保存卅年不能解密，購買疫苗和各國如何簽約也是機密，將來特偵組成立後，不只潛艦，包括高端、口罩、雞蛋等都會一一揭密。

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