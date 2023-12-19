桃園1選區／牛煦庭 趙少康蘆竹助講 鄭運鵬 蕭美琴龜山站台

桃園一選區立委藍綠激戰，國民黨候選人牛煦庭昨邀副總統候選人趙少康到蘆竹助講，晚上再找北北桃新世代議員龜山站台，高喊「討回被耽誤的8年」；民進黨現任立委鄭運鵬晚間也在龜山造勢，續打台積電議題，並找副總統候選人蕭美琴、行政院副院長鄭文燦助陣。

趙少康昨早陪牛煦庭車掃拜票，隨後到蘆竹舉辦「政見牛肉麵」記者會請託選民，強調牛煦庭民調暫時領先，但民進黨大軍壓陣，警覺性一定要高、動員力要強。

晚間在龜山眷村陸光里問政說明會，北北桃多位年輕議員幫忙和綠營尬場。牛煦庭說，國民黨曾輸掉一個世代，但不代表沒年輕人，他會擔任開路先鋒，為龜山人討回被耽誤8年的棕線捷運，也會抵擋國光電廠擴建，別再讓現任立委出賣鄉土。

民進黨副總統候選人蕭美琴（中）、行政院副院長鄭文燦（右）昨出席立委候選人鄭運鵬（左）的護國海鯤號晚會。記者葉信菉／攝影

鄭運鵬昨晚在近林口的龜山原住民族會所廣場開講，砲轟桃園換黨執政1年沒進步，「糗事傳千里，市長在神隱」，台積電還公開表示放棄投資；因此他連任的意義是要讓桃園保有中央政策挹注，由中央產業政策彌補台積電離開缺口，繼續打造半導體產業鏈重鎮。

蕭美琴說，鄭運鵬看起來相當斯文，但每個政策都可用創意方式表達，在立院不比大聲，與部會溝通講道理，未來應繼續在立院扮演溝通協調角色。

鄭文燦稱讚鄭運鵬地方事不缺席，是龜山守護者，機捷順利通車、文青水資源回收中心、文青國中小開工、林口長庚轉運站等，都有他努力的痕跡。

市府新聞處長羅楚東回應，鄭運鵬自認有貢獻的機捷、航空城、總圖哪一項沒發生問題？應向市民解釋，是如何跟前市府團隊合作才造成這麼多問題。

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