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新聞眼／三重綠鐵板 「消失的余天」會成破口？

聯合報／ 本報記者葉德正林政忠
民進黨立委余天傳因未列民進黨不分區名單，在選前衝刺階段缺席綠營造勢場，引發議論。本報資料照片
民進黨立委余天傳因未列民進黨不分區名單，在選前衝刺階段缺席綠營造勢場，引發議論。本報資料照片

2024大選被認為勝負將「決戰新北」，民進黨總統候選人賴清德多次直搗國民黨侯友宜新北本命區拔樁，擔任賴新北競總主委的民進黨三重立委余天卻神隱，「消失的余天」讓黨內心結浮上檯面，恐成藍逆襲破口。三重被視為綠營優勢區，民進黨罕見出現危機，就怕分裂加大，讓藍營攻城掠地。

新北市第3選區（三重）立委改成單一選區後，都由綠營穩穩收下，侯友宜2022連任市長一役雖在三重區領先對手，立委選局藍綠對決，藍營想撼動「綠到出汁」結構，仍舊困難重重，三重堪稱新北綠色堡壘，有穩定民進黨北台灣軍心作用。

余天2020年以超過9萬票、45.77％得票率，大勝國民黨禮讓的無黨籍候選人李翁月娥，差距近2.7萬票。余天宣布不再參選後，各界認為黨內初選「頭過身就過」，導致初選激烈，正國會李坤城為此放棄連任議員，初選過程卻與蘇系議員李余典、英系議員彭佳芸激烈廝殺，傷痕至今未完全撫平。國民黨派六連霸議員蔡明堂迎戰，2人基層實力伯仲之間。

綠營初選分裂危機尚未徹底解除，如今又碰上余天神隱事件，連帶其他選區小雞也怨嘆請不到余天加持，就怕穩定選情，最後不小心「變天」。

民進黨造勢場合喜歡邀余天開唱，一首「回鄉的我」唱得選民如癡如醉，余天以他在演藝圈大哥大地位和價碼，免費助唱金額可觀，等於對民進黨情義相挺，最後卻未列入不分區。「回鄉的我」當中歌詞：「我已經是一個受盡風霜，食過苦楚的人」，似乎道盡余天心境。

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