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余天神隱 綠憂三重變天 藍評估有機會

聯合報／ 記者葉德正林怡秀／連線報導
民進黨立委余天造勢場合高歌一曲總能掀起高潮，圖為民進黨總統候選人賴清德（右二）今年10月到三重為李坤城站台，與余天（左二）合唱。本報資料照片
民進黨立委余天造勢場合高歌一曲總能掀起高潮，圖為民進黨總統候選人賴清德（右二）今年10月到三重為李坤城站台，與余天（左二）合唱。本報資料照片

新北市民進黨立委余天被爆因不分區未入榜，和黨埋下心結，神隱月餘，對輔選意興闌珊。黨對外說法是余天有身體因素，余家人卻說「身體還不錯」，基層擔心影響綠營三重選區提名人李坤城選情，更憂效應擴及全新北。藍營評估，國民黨選將蔡明堂基層實力雄厚，有機會拚翻轉。

余天放棄連任，交棒給前議員李坤城，不過民進黨上月15日公布不分區立委名單後，其他選區候選人想找余天輔選統統被拒，余11月4日後未再現身造勢場合，臉書久未更新。余天日前表示，政治的問題都不要問他，這也跟不分區名單沒有關係，仍難杜悠悠之口。

民進黨立委劉世芳日前說，余天身體有些狀況，缺席造勢場和不分區提名與否無關。不過其子余祥銓近日錄「命運好好玩」，被問及爸爸近況，他表示「爸爸身體明明很好，在家抱孫很開心。」

有綠營人士透露，地方認為余天當初讓出區域立委席次，以為可以列不分區立委，「感覺受騙，當然心結難解」。該人士也說，余天知名度高、長輩緣極好，11月20日綠營新北小雞聯合登記，總統候選人賴清德有到場，原本在採訪通知上的余天卻不見身影，令人焦慮。

拚連任的新北綠委吳琪銘說，余天站台效果十足，尤其電話拜票那句「哇天仔啦」，親切感很夠，以余天對黨的忠誠度，最後關頭還是會出面協助。

李坤城強調，余天辦公室團隊初選後已進駐，他與余天有保持聯繫，余在選戰關鍵時刻，一定會為他站台。

國民黨新北市三重區立委候選人蔡明堂（左二），基層實力雄厚，藍營評估，有機會拚翻轉。本報資料照片
國民黨新北市三重區立委候選人蔡明堂（左二），基層實力雄厚，藍營評估，有機會拚翻轉。本報資料照片

余天神隱引發綠營三重「變天」焦慮，國民黨總統候選人侯友宜新北總幹事李乾龍說，三重居民重視在地性，他認為與其靠民進黨「余天心結」想躺著變天，不如勤走基層、深入市場，蔡明堂基層實力穩固，有機會讓三重「綠地變藍天」。

李乾龍說，「選舉沒有絕招，就是勤」，傾聽民意、身段柔軟最重要。蔡明堂表示，內部評估他對年輕世代拓票要加強，有找他過去帶過的旅美、旅日等地職棒選手助陣，衝刺空戰。

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