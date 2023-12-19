台中6選區／江肇國控幹部涉賄 羅廷瑋：烏龍爆料
台中市立委第六選區激戰！民進黨立委候選人江肇國昨到立法院民進黨團，指控對手、國民黨候選人羅廷瑋團隊主任石國勳，涉及以金錢為鴻海創辦人郭台銘收集總統連署書，秀出對話截圖、錄音檔，要求羅廷瑋說清楚，呼籲檢方調查。羅廷瑋說，此事與他無關，江肇國烏龍爆料會有法律責任。
石國勳今上午將到台中地檢署，控告江肇國「意圖使人不當選」。針對指控，石國勳說，他沒有幫助連署。石昨天帶挑戰書到江西區服務處，批江烏龍爆料，若查無不法，要求江退出政壇。江肇國團隊高舉「自己找檢調說明」海報反擊，江肇國說，石應去地檢署說清楚，不用來服務處鬧場。
民進黨議員林祈烽指控，國民黨議員黃馨慧、劉士州，穿著立委候選人廖偉翔的競選背心，進出校園參加校慶、運動會，還提到候選人名字，中市府行政不中立。廖偉翔說，民進黨候選人也在校園辦活動宣傳，若違規願受罰，但綠營對行政中立不該雙標，對手不要因為選情緊張做文章。台中市教育局呼籲遵守行政中立，將調查了解。
國民黨議員賴朝國說，民眾爆料潭子昌平路、民族路公有地上，民進黨立委候選人謝子涵違法懸掛布條，綠營老是批「行政不中立」，自己卻知法犯法。謝子涵陣營回應，該布條是熱心民眾懸掛，市府不該濫用行政資源，打壓年輕人參選。
民進黨立委劉世芳、洪申翰與候選人江肇國，昨指羅廷瑋團隊主任石國勳涉嫌賄選連署。江公布錄音檔說，石在錄音指「有點像業務，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。江肇國質疑，石國勳地方盛傳是「小羅接班人」，連署一事羅不可能不知道，質問羅還有辦法選下去嗎？
羅廷瑋說，江肇國的指控都與他無關，選舉是一時的，他不會惡意指控，也請江好自為之；相關事件已進入司法程序，江肇國自己是候選人，烏龍爆料可能會有沉重的法律責任。
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