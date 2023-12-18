新北10選區 挑戰吳琪銘 林金結與郭台銘友好

立委選舉，新北市第十選區（土城、三峽）藍綠廝殺激烈，現任民進黨立委吳琪銘拚連任，遇上國民黨市議員林金結挑戰。四年前，有鴻海創辦人郭台銘力挺的李縉穎搶票，吸走部分泛藍票，林金結飲恨落敗；今年林金結與郭台銘保持友好關係，也透露郭明年初有望為其輔選，為緊繃選情增添張力。林若能爭取深藍及中間選票，有可能為藍營收復失土。

該選區二○○八年起由前國民黨籍土城市長盧嘉辰連任兩屆，二○一六年民進黨聲勢強盛，綠營吳琪銘順勢奪下並連任至今。二○二○立委選戰，林金結首次挑戰吳琪銘，因郭台銘推出無黨籍李縉穎參戰，吸走泛藍三萬八九七七票，使林金結以一萬八九七九票之差敗選。

林金結捲土重來，積極與郭台銘保持友好關係，也獲得李縉穎表態支持，吳琪銘審慎應戰，找來昔日對手盧嘉辰為其站台助選，雙方各自修復與宿敵的關係，設法讓自己朋友多一點、敵人少一點。

吳琪銘是基層民代出身，親和力強，連任一戰主打政績牌。他主推ＡＩ科技廊道，要發展土城、三峽成為產業聚落，讓年輕人可以留鄉發展。吳琪銘持續勤走地方，強化陸戰能量，府院黨高層也頻頻下鄉輔選，稱讚吳問政成績出色。他說，從鄉代、議員到立委，一步一腳印深耕土城、三峽，政績讓地方有感，相信選民會用選票肯定認真做事的人。

林金結身為挑戰者，則主打民怨牌。他凸顯出讓新北人憤憤不平的統籌分配款，依財政部及行政院主計總處資料統計，新北市明年分得統籌分配稅款加一般性補助款每人只有一點四一萬元，在全國各縣市墊底。「這實在是太不公平了！」若能當選立委，將主打要求中央分配款平均分配。

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