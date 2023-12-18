台中立委激戰區 藍綠大咖拚場
決戰大台中，台中市前市長林佳龍昨天陪同民進黨第五選區立委候選人莊競程掃街拜票；國民黨現任市長盧秀燕、前任市長胡志強、南投縣長許淑華以及彰化縣長王惠美，也分別為台中第六選區候選人羅廷瑋、第二選區候選人顏寬恒站台助講，猛批對手火力十足。
林佳龍陪同莊競程掃街時說，莊競程是溫和、理性、正向的候選人，催出中間選民是勝選關鍵；國民黨候選人黃健豪回應說，中間選民重視的是論述和政策，不是激情和意識型態，他會以更多論述內容爭取選民支持。
中六選情緊繃，國民黨前後任市長胡志強和盧秀燕、南投縣長許淑華都為羅廷瑋站台助講，盧秀燕說，自己不隨便為人站台也不隨便推薦人，過去她被公民團體評選為第一名的立委，現在要交棒給羅廷瑋。
胡志強說，羅廷瑋從里長到議員，始終把人民擺第一位，台中需要他進入立法院為台中市努力。
南投縣長許淑華說，羅廷瑋還在當里長時，第一印象是帥，當選議員又高票連任，可見服務能力受肯定。
中二選區候選人顏寬恒昨天上午成立龍井後援會，市長盧秀燕站台時，批評民進黨在這一區派一個「遷戶口」的來，欺負在地沒人才。
彰化縣王惠美也說，所謂顏寬恒「在地」，就是他從小到現在，家族全都在這，不要選那種「搵豆油」的。
林靜儀幕僚回應說，不要再用「在地人選在地人」這種勒索的字眼，一再欺騙中二選民。
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