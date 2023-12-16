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不服中選會裁定 王家貞：選到底

聯合報／ 記者吳淑玲程遠述王寓中／連線報導
國民黨台南市第5選區立委參選人王家貞因被判緩刑，恐被撤銷參選資格，昨表示將選到底。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市第5選區立委參選人王家貞因被判緩刑，恐被撤銷參選資格，昨表示將選到底。記者吳淑玲／攝影

台南市第5選區立委參選人王家貞因助理費涉及偽造文書遭判緩刑，昨中選會以王家貞因犯「刑法第214條」之罪，被判處有期徒刑7月，緩刑兩年確定，2025年4月始緩刑期滿，依「公職人員選舉罷免法第26條第9款」規定，不得登記為候選人。王家貞表示將走法律程序，會再向行政法院聲請假處分，捍衛參選權益。

同選區尋求連任的民進黨立委林俊憲表示，這是法律問題，不是政治問題，尊重相關單位依法裁決，立法院修法期間也是各政黨的高度共識。

王家貞競選總部今仍成立，並舉辦「台南人起叛」大會，今午包括韓國瑜、謝龍介等人也將登場造勢。王家貞說，她會持續為「侯康配」及政黨票衝刺，因為面對不公義、貪汙腐敗的政權，只有奮力抵抗，才能認清及下架貪腐的民進黨。

王家貞表示，她一生清廉自持，始終堅持乾淨選舉、清白從政，卻被聲稱要排除黑、金、槍、毒、洗錢的新修選罷法無辜迫害。她要用自己不能參選的荒謬案例，為台灣基本人權及憲法基本尊嚴發聲。

國民黨昨表示，王家貞因緩刑執行期間公職人員選舉罷免法修法而導致被中選會裁定不具參選資格，國民黨表達抗議，質疑中選會法律適用上有嚴重瑕疵，侵害該黨候選人參選權益，後續將全力支持王家貞對中選會所做出之違法行政處分提起訴願、訴訟等一系列救濟程序，甚至要求假執行，以捍衛人民的合法參選權益，確保符合法律規範之候選人不受政治因素侵害。

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