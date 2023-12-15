缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

選戰進入倒數階段，媒體人黃揚明昨天在臉書指出，擔任民進黨總統候選人賴清德新北競總主委余天，已經好一陣子沒有出現在造勢場，為什麼余天在衝刺階段神隱，當然與民進黨的不分區名單有關，成為賴蕭配的隱憂。余天今天受訪反駁，「跟那個沒有關係」。

余天先前表態放棄連任三重立委，爭取列入民進黨不分區，不過，民進黨不分區名單內沒有余天。黃揚明昨天指出，余天造勢場合神隱，當然跟民進黨不分區名單有關。

余天今天上午現身立法院受訪表示，「政治的問題都不要問我，因為我現在什麼職位也都沒有了，所以不要問我」。媒體追問是否跟不分區立委名單有關，余天說，「跟那個沒有關係」。

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