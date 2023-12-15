激戰區／北市四選區 泛綠分裂 李彥秀催票復仇

二○二四選戰倒數計時，台北市第四（內湖南港）選區泛綠分裂，現任民進黨立委高嘉瑜被基進立委候選人吳欣岱狙擊，苦拚首次連任；國民黨候選人李彥秀本屆連任失利，將打復仇之戰。「三個女人的戰爭」，深綠是否分裂投票，及藍營投票率將成勝負關鍵。

高嘉瑜勤跑市場、商圈，也積極搶空戰，在國民黨和基進夾擊下，她決定先拉回不斷被吳欣岱蠶食的綠營基本盤，連續邀民進黨總統候選人賴清德、北市競總主委陳時中幫忙輔選；吳欣岱強打台灣本土派，力圖爭取更多深綠支持。李彥秀積極擴票，邀同黨女力新生代候選人游淑慧、徐巧芯聯合造勢，互相哄抬氣勢，顧藍營基本盤，也搶中間、年輕選票。

港湖泛綠分裂一般認為對李彥秀有利，但地方人士觀察，選戰仍有變數，包括總統大選局勢、藍營投票率，都可能影響開票數。國民黨人士分析，藍白不合之後，反而激起國民黨士氣，李彥秀支持度小幅攀升，但重點是「怎麼樣把票催出來」，綠營選票轉換率一向比藍營高，是國民黨要努力的地方。

高嘉瑜為守住綠營選票，數月來修正發言，從中間往正綠方向靠攏，並主動抨擊民眾黨總統候選人柯文哲「最沒資格談改善內湖交通」，被地方人士視為和柯陣營切割，避免再成吳欣岱攻擊箭靶，卻讓部分原本支持她的中間、年輕選民流失，進退失據。

地方人士分析，高嘉瑜先前拉中間選民，導致選戰策略搖擺，原本中間、年輕選民支持她是因認為「高嘉瑜是民進黨的良心」，不過近期她護航綠營政策，恐有流失隱憂。

吳欣岱選戰策略仍打本土台灣派、勤跑基層。地方人士觀察，李、高都在港湖當選過立委，吳是挑戰者，目前稍缺政策論述，多以意識型態為主，確實會搶到深綠基本盤選票，但還須努力。

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