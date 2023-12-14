桃園6選區 藍韓國瑜、連勝文站台

桃園第6選區國民黨立委候選人邱若華昨成立大溪聯合競選總部，高雄市前市長韓國瑜、國民黨副主席連勝文站台推薦她基層服務扎實，將來可讓大溪變成彩色的；無黨籍現任立委趙正宇也打政績牌，稱爭取大鶯豐德交流道建設解決地方交通問題；民眾黨候選人李慕妍則強調，民進黨跳票的承諾就讓民眾黨來完成。

邱若華大溪競總昨吸引大批支持者，韓國瑜授戰旗、送粽子，連勝文送好采頭，預祝邱若華高票當選，韓、連也請鄉親支持國民黨侯康配和政黨票，現場凍蒜聲不絕，氣氛熱烈。

國民黨副主席連勝文（中）為國民黨立委參選人邱若華站台助講，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影

韓國瑜、連勝文稱讚邱若華基層服務扎實，未來爭取國3大溪加開交流道，捷運貫穿八德、大溪，希望鄉親給她機會，韓更期許邱進入立法院變成「大喇叭」，讓大溪將來變不一樣、變成彩色的大溪。

爭取連任的趙正宇9日已在大溪成立競總，除連日在基層拜票，昨也接受大溪電台專訪，暢談對選區大溪、復興、八德、中壢12里多項建設成績，他說，包括大鶯豐德交流道、中壢區捷運綠線延伸這些重大工程，經費高達上百億元，能幫忙解決地方大眾運輸問題。

民眾黨李慕妍除在基層拜票，也利用「空戰」在臉書強調，民進黨跳票的承諾讓民眾黨來完成，一切必須先完善監督機制，按部就班；人民無法再忍受過半但獨裁的國會，務必三黨不過半，政黨票請支持台灣民眾黨，讓第三勢力能真正發揮監督力量。

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