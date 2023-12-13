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參選立委聲請假處分遭駁回 王家貞：並非game over

中央社／ 台南13日電
國民黨台南市立委參選人王家貞因偽造文書緩刑定讞，依選罷法規定恐不符參選資格。中央社
國民黨台南市立委參選人王家貞因偽造文書緩刑定讞，依選罷法規定恐不符參選資格。中央社

國民黨籍王家貞登記參選台南第5選區立委，因涉犯偽造文書處於緩刑期間，可能影響參選資格，台北高等行政法院今天駁回她聲請假處分、請求暫列候選人名單並於判決確定前得參選；王家貞說，這並不表示game over。

國民黨籍王家貞今晚透過LINE回應表示，「這個結果是我律師團就法論法，早些就已認為的最可能狀況，並不表示game over，王家貞會走到最後一分一秒，以為鄉親爭取民主的意義、民主的價值」。

現任台南市議員的王家貞，2021年涉犯助理費案，台南地檢署調查後，未發現助理費被王家貞中飽私囊，偵結改以偽造文書罪嫌起訴，台南地方法院今年3月判刑7個月、緩刑2年；王家貞未提上訴，全案定讞。

公職人員選舉罷免法規定，因案遭判刑定讞者，緩刑期間不得登記為候選人，但王家貞執意參選，向台北高等行政法院提起行政訴訟，聲請定暫時狀態假處分，法院今天遭駁回假處分聲請，可抗告。

台南第5選區（安平區、中西區、南區與東區成大里等16里）共3人完成登記，包括王家貞、尋求連任的民進黨立委林俊憲及台灣雙語無法黨參選人蕭燐洪。

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