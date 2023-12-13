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南台灣／藍力拚綠地翻轉 阻綠八仙過海

聯合報／ 記者卜敏正劉星君徐白櫻周宗禎謝進盛李文德／連線報導
國民黨高雄第三選區立委候選人李眉蓁。圖／翻攝自李眉蓁臉書專頁
國民黨高雄第三選區立委候選人李眉蓁。圖／翻攝自李眉蓁臉書專頁

選戰倒數，過往綠油油的南台灣，這次立委選戰也出現多處「破口」，藍綠都在找罩門。

國民黨高雄第三選區立委候選人李眉蓁最有機會翻轉綠地，高雄第六選區民進黨候選人黃捷也遭深綠大老郭倍宏分票，恐讓藍營得利。

另外，屏南綠營分裂，現任立委蘇震清之子蘇孟淳以無黨參選；台東現任立委劉櫂豪脫黨參選，與民進黨候選人賴坤成互打，藍營也有出線機會。

高三選區（左營楠梓區）因立委劉世芳不競選連任，下屆由藍綠資深議員李眉蓁、李柏毅廝殺，雖有「麻將最大黨」郭璽挑戰，地方認為仍回歸「藍綠對戰」；李眉蓁家族基層實力強，加上左營楠梓選民結構偏藍，被各界認為最有機會突圍，不讓民進黨「八仙過海」。

高六選區民進黨徵召議員黃捷跨區代打，黃捷空戰強，但近期搏版面「超商妹」的造型，反遭對手譏諷，加上郭倍宏同區搶票，國民黨候選人陳美雅有勝算。

國民黨高雄市黨部主委黃昭順表示，民進黨執政這些年，口罩、疫苗、雞蛋等什麼都缺、弊案不斷，藍營氣勢高漲，高雄幾個選區國民黨候選人民調領先或伯仲之間，「高雄絕不會再綠油油」。

屏縣立委向來是綠營囊中物，但屏南選區綠營也面臨分裂，民進黨徵召前縣長潘孟安子弟兵徐富癸，對上無黨籍蘇孟淳參選，國民黨此區未提名，反成泛綠陣營搶票目標，蘇孟淳被看好有機會突圍。

民進黨統候選人賴清德在「本命區」揚言台南總統得票要破過去紀錄、六席立委連任全壘打，但國民黨正副總統組合侯友宜、趙少康月初深入七股走訪光電場，盼擴大不滿種電政策的效應；賴清德的「宿敵」前議長李全教以無黨結合藍白力量，力拚賴系林宜瑾，連蔡英文總統都專程替林站台兩次，凸顯綠營感受危機。

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