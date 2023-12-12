2024選戰溫度計／學霸立委黃世杰拚二連任！決戰「阿吉」涂權吉 最新當選率一次看

文／陳宣懿

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（12）日最新公布的桃園市第二選區（楊梅、大園、新屋、觀音）參選人當選預測，民進黨參選人黃世杰當選率54.5％，贏過國民黨參選人涂權吉的45.5％。涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書，而黃世杰是前桃園市長鄭文燦的子弟兵，兩人相爭也被視為前任縣市長之爭的延長賽。

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黃世杰陸戰實力堅強搭配政績牌 力抗第一高票議員涂權吉

2020年立委選舉，黃世杰因父執輩掌握水利會系統，地方人脈實力雄厚，在黨內初選贏過時任在地立委陳賴素美，由於鄭文燦市長光環、總統蔡英文「台大法律系學弟」、賴清德「建中學弟」學歷加持，他最終贏吳志揚1萬多票。黃世杰任內認真問政、爭取地方建設，除了既有的陸戰優勢，如今又多了「政績牌」助選。他爭取交通部規劃台61、台66線路面全面重鋪，為期5年共20多億元的道路刨鋪整修經費，預計2026年完工。

涂權吉曾任前立委廖正井辦公室主任，2018年首度參選桃園市議員就拿下第一高票，他2022年拚連任勤跑基層、地方服務扎實，再以選區第一高票連任。涂權吉能否以勤跑基層服務獲得民心，順利挑戰黃世杰成功有待觀察。

黃世杰競總造勢聲量飆漲 民進黨元老現身力挺涂權吉破8千讚

比較近一個月兩人各面向指數，黃世杰在聲量、好感度以及新聞擴散廣度皆表現較佳。黃世杰10日舉行大園聯合競總成立大會，前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、立委參選人林志潔都到現場為他加油打氣。蘇貞昌還送上象徵「好彩頭」的蘿蔔、象徵「凍蒜」的果凍與大蒜，為黃世杰加持。

至於涂權吉則是粉絲互動力數值最高，他26日新屋競總成立，邀請到不分黨派人士到場相挺，除了國民黨副總統候選人趙少康，還有客家宗親會理事長范振宗現身。涂權吉發文指出，范振宗過去貴為民進黨元老，如今願意出面站台推薦，凸顯執政黨辜負民眾期待，政黨輪替已是社會最大共識。該篇貼文破8千讚數、100多次分享、300多則留言，不少網友表示，「祝高票當選」、「支持」。

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