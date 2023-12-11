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高雄藍營質疑參加壽宴違選罷法 綠委駁：潑髒水

中央社／ 高雄11日電
邱于軒拿出當天壽宴照片，指高雄市政府社會局長謝琍琍、教育局副局長黃盟惠也在其中，認為這是政風應調查重點。 圖／邱于軒提供
邱于軒拿出當天壽宴照片，指高雄市政府社會局長謝琍琍、教育局副局長黃盟惠也在其中，認為這是政風應調查重點。 圖／邱于軒提供

高雄某社團理事長壽宴被質疑替特定總統參選人助選，高雄藍營指控當天也有綠營立委在，今向雄檢告發。被指控的綠營立委澄清僅短暫停留，反批藍營潑髒水；高市政風處指均依規定辦理。

有媒體報導，高雄市政風處情資指出，高雄某社團理事長疑似假借舉辦壽宴名義，為特定總統參選人助選，遭到查辦。國民黨高雄市議員邱于軒今天說，當天民進黨立委林岱樺許智傑等人也在場，卻沒被偵查，質疑只辦非綠參選人。

邱于軒今天與國民黨高市黨部發言人莊為傑前往高雄地檢署告發林岱樺、許智傑涉嫌違反選罷法，並加告高雄市政風處瀆職。邱于軒還說，當天還有2名市府官員在場，政風處也沒通報，希望透過司法調查釐清，不要讓政府機關成為打手。

邱于軒說，高雄市政風處通報某社團理事長壽宴，因有特定總統參選人錄影祝福，就被當賄選餐會，如果錄影就算賄選，那親自到場的2名立委應該也算賄選了。

林岱樺發聲明指出，與該名理事長僅有公共事務意見交流，無任何私交；理事長邀多名民代參加壽宴，她基於理事長對公共事務的貢獻，於壽宴近尾聲時到場祝賀後，僅停留約10至15分鐘，便先離去。反批國民黨「潑髒水」散布不實言論。

許智傑也回應表示，當天去幫理事長慶生，只是當天眾多拜訪的行程之一，期間他吃了2碗西米露，說了聲生日快樂，沒待多久就離開，「我印象中在場也有國民黨籍人士，所以不可能有賄選的問題，希望國民黨不要胡亂指控」。

高雄市政風處表示，不針對偵查中個案評論，但強調選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉例行業務，各縣市政風單位都一樣，且已行之有年，均在職掌業務範圍內配合執行並依規定辦理。

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