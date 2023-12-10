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鄭文婷推競選小物「撐基隆」雨傘 蔡英文貼上貼紙支持

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
蔡英文總統（右二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（右二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文總統今早到民進黨基隆市立委參選人鄭文婷的競選總部，並在鄭推出的競選小物「撐基隆」雨傘，貼上「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。

鄭文婷7日和現任立委蔡適應等人，在孝二路競選總部「開箱」競選小物，1支透明雨傘和共8張的「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，募款價200元。民進黨總統、副總統參選人賴清德和蕭美琴登記參選時，別在胸前的Q版貓狗徽章也到貨，同步開放民眾認購捐款。

鄭文婷說，基隆多雨，讓許多基隆人傘不離身。傘是保護基隆人的防護罩，競選團隊推出撐基隆雨傘，希望每個人帶起這把傘，就會想到賴清德，就會想到鄭文婷，就會想到台灣人要選對的人，才能撐起台灣、撐起基隆。

蔡總統今天上午9點45分抵達鄭文婷競選總部，向工作人員打油打氣。她也在撐基隆雨傘貼上「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動號召民眾支持鄭文婷進軍立法院。

蔡英文總統（右二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（右二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（左一）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，號召民眾支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（左一）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，號召民眾支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（左二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統（左二）今早到基隆市立委參選人鄭文婷競選總部打油打氣，在競選小物「撐基隆」雨傘上貼「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。記者邱瑞杰／攝影

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