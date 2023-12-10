鄭文婷推競選小物「撐基隆」雨傘 蔡英文貼上貼紙支持
蔡英文總統今早到民進黨基隆市立委參選人鄭文婷的競選總部，並在鄭推出的競選小物「撐基隆」雨傘，貼上「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動支持鄭文婷。
鄭文婷7日和現任立委蔡適應等人，在孝二路競選總部「開箱」競選小物，1支透明雨傘和共8張的「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，募款價200元。民進黨總統、副總統參選人賴清德和蕭美琴登記參選時，別在胸前的Q版貓狗徽章也到貨，同步開放民眾認購捐款。
鄭文婷說，基隆多雨，讓許多基隆人傘不離身。傘是保護基隆人的防護罩，競選團隊推出撐基隆雨傘，希望每個人帶起這把傘，就會想到賴清德，就會想到鄭文婷，就會想到台灣人要選對的人，才能撐起台灣、撐起基隆。
蔡總統今天上午9點45分抵達鄭文婷競選總部，向工作人員打油打氣。她也在撐基隆雨傘貼上「挺台灣」、「選對的人、走對的路」貼紙，用行動號召民眾支持鄭文婷進軍立法院。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言