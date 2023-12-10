喊貪婪下台 嗆黑金復辟 藍綠府城激戰
選戰倒數，台南上演藍綠激戰，韓國瑜今天將為國民黨第3選區立委參選人姚正玉站台，民進黨有三立電視政論節目主持人鄭弘儀前進第4選區永康區戶外開講，要對決「黑金復辟」。無黨立委參選人李全教質疑鄭衝著他來，揚言講1次告1次；立委林俊憲說，韓國瑜在南部是票房毒藥，鄭弘儀開講就是他爭取直接對決李全教代表的國民黨暗黑勢力。
姚正玉今天上午10點在北區武聖、和緯路4段路口舉辦侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜扮母雞拉抬國民黨立委選情。
鄭弘儀今晚前進永康區武龍宮戶外開講，該選區尋求連任的民進黨立委林宜瑾獲邀擔任與談來賓，宣傳海報「昔拒黑金復辟 今陷黑金疑雲」。
對手無黨籍立委參選人李全教質疑是衝著他來，將參加在永康武龍宮的戶外開講，與綠營正面對決。
立委林俊憲說，韓國瑜在南台灣是票房毒藥，看到他在南台灣跑很高興，韓國瑜是台灣民主政治史上第一個被有意義罷免的政治人物，罷免票大於得票數，拿70幾萬票被90幾萬票罷免，國民黨當成寶是搞不清楚狀況。
林俊憲也說，鄭弘儀晚上戶外開講是他爭取的，就是要直球對決李全教，李全教不只是他個人，代表國民黨黑金勢力，侯友宜認證李全教是「黑金復辟」，國民黨竟禮讓他參選，難怪台南人不支持國民黨，被他告是光榮的勳章。
國民黨台南市黨部昨舉辦黨慶，現場湧入3千名黨員，立委參選人陳以信、姚正玉、王家貞、周宏昌等人要支持者歸隊，不要讓民進黨「躺著選」，黨秘書長黃健庭批民進黨「集權、貪婪、腐敗」，要支持者一起「下架民進黨」。
賴清德台南競選總部昨日舉辦「挺毛孩寵物與文山市集派對」，來了百餘隻貓狗，市長黃偉哲與立委陳亭妃、林宜瑾及市議員帶來自己養的貓狗，黃偉哲說，民進黨是長期關心動物福利、保護動物的政黨，賴清德希望打造台灣成為動物友善的國家。
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言