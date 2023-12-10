台中選戰 藍掀萬安旋風 綠續打違建案

選戰倒數，台北市長蔣萬安昨天橫掃台中輔選，先後與國民黨7名立委與參選人同台，掀起「萬安旋風」，他與藍營小雞尬廚藝與體能，拿鍋鏟喊「護食安」。民進黨顧基本盤，並續打違建爭議；立委林靜儀批評「國民黨都有侵占國有地蓋違建DNA」，綠營立委參選人蔡銘軒與支持者則到國民黨立委馬文君埔里住處外抗議。國民黨立委參選人顏寬恒反駁林靜儀只會抹黑，馬文君嗆蔡銘軒「草屯豪宅違建讓人不齒」。

南投「烏溪線」立委選戰激烈，馬文君埔里違建延燒，蔡銘軒也被爆草屯服務處頂加違建。蔡銘軒昨與支持者到馬埔里住處外，發起「居住正義遊行」，還抬著「海鯤號」潛艦模型踢館。蔡銘軒說，馬文君租國有地住別墅，要下架特權立委。

民進黨立委參選人蔡銘軒（中）昨抬著「海鯤號」潛艦模型，到國民黨立委馬文君埔里住處外遊行。圖／蔡銘軒提供

馬文君支持者到場掛布條聲援，要蔡別作秀、滾出埔里。馬文君說，父親留下30多年老房子，她合法承租、按規定付租金；反觀蔡在草屯的2千萬透天厝，加蓋違建讓人不齒。

中二選區熱戰，林靜儀昨批評，顏寬恒的龍井違建依然沒交代，證人開庭時消失不見，意圖拖延到選後；顏、馬應該學南投縣長許淑華，許在立委任內曾占用國有地蓋招待所，後來自己拆除了。

顏寬恒說，對手選情告急，又故技重施抹黑造謠，若自認有成績，應該拿出來說服選民。

蔣萬安昨橫掃台中，下午先到龍井與顏寬恒合體賞波斯花海，鄉親爭相合照，隨後到石岡參加立委江啟臣造勢，蔣萬安回贈江啟臣送的金鏟子，幫助他生子與孵出大巨蛋，江妻在旁問「今晚要早點回家嗎？」支持者笑翻天。

蔣萬安傍晚與藍營立委參選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興合體，比賽番茄炒蛋，最後還尬體能比伏地挺身；晚間出席立委楊瓊瓔在潭子的民歌演唱會。

綠營台中選將顧基本盤，林靜儀昨舉辦大肚、霧峰座談會，立委參選人謝子涵昨晚在潭子邀九天技藝團表演，與楊瓊瓔互別苗頭；立委參選人謝志忠昨晚在豐原舉辦紙風車劇團演出，立委參選人江肇國在西區舉辦耶誕親子派對，立委莊競程有社團相挺，上千人組後援會。

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