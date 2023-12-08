遭捲入SOGO收賄案…郝龍斌站台助講 以「人格保證」陳超明清白

苗栗縣第一選區（海線）立委候選人陳超明今午後龍總部成立，由於與對手康世明後龍總部為鄰，拚場意味濃厚，今現場吸引超過500位鄉親到場相挺，前台北市長郝龍斌也站台助講，由於陳深陷SOGO收賄案，今郝龍斌以「人格保證」為陳的清白背書，籲請鄉親繼續支持陳超明當選連任。

有別於康世明後龍後援會成立大會以「信賴台灣姐妹會」爭取婦女票，陳超明後龍總部成立大會可說是後龍鎮總動員，除了現任縣長鍾東錦請假到場助講，贈送「凍蒜」外，包括出身後龍的前縣長劉政鴻、議長李文斌，後龍鎮長謝清輝、前鎮長朱秋隆，鎮代會、農漁會三巨頭及各里里長都到場，展現在後龍的強大動員能量。

郝龍斌以贈送「包粽」開場，他痛批民進黨執政缺蛋、缺口罩，要轉移焦點而抹黑陳超明；他以「人格保證」捍衛陳超明的操守，相信陳超明絕對不會為了一百萬去做違背良心的事情。

郝龍斌還強調，當陳超明被汙名化、被檢調調查時，他第一時間打電話關切，還在台北幫忙找律師解決問題，開記者會為陳超明的清白背書，為什麼要這樣做？因為他不能容忍一個好的立法委員，一個為鄉親服務的人，被人家這樣迫害，被人家抹黑。

陳超明今天下午舉行後龍總部成立大會，由於與對手康世明後龍總部當鄰居，且康的後龍總部周二也剛成立，拚場意味濃厚。記者吳傑沐／攝影 陳超明今天下午舉行後龍總部成立大會，邀請前台北市長郝龍斌(右一)到場助陣。記者吳傑沐／攝影

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