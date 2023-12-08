2024選戰溫度計／「省話先生」趙正宇拚連任！迎戰藍白雙雌邱若華、李慕妍 最新當選率曝光

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（8）日最新公布的桃園市第六選區（中壢、大溪、八德、復興）立委參選人當選預測，國民黨邱若華當選率42.4％，贏過無黨籍趙正宇的39.4％以及民眾黨李慕妍的18.3％。

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邱若華家族政治勢力助選情 趙正宇秀政績拚三連任

邱若華是桃園市議長邱奕勝的姪女，家族政治勢力不容小覷。她留學英國取得碩士後，返鄉在基層服務，為地方排解困難。邱若華拋出政策牛肉，強調若當選將爭取中央補助「捷運綠線」從八德繼續延伸中壢和大溪、新北捷運三鶯線延伸至八德，努力改善選區交通。

無黨籍現任立委趙正宇力拚三連任，他2016年打敗國民黨四連霸立委孫大千，2020年更是突破眷村深藍鐵票，大勝時任國民黨對手陳學聖，堪稱少數「藍綠通吃」的政治人物。在他擔任兩屆立委期間，推動大溪台66線接國道、桃園火車站冷氣更新、中壢以及內壢火車站的翻新、全國第二大的大湳森林公園建設。但近年趙正宇涉入SOGO弊案，八德也發生體育館天花板崩塌意外，多次登上媒體版面恐影響選民觀感。

民眾黨「刺客」、現年27歲的李慕妍18歲就創業，不到10年成為3間婚紗店的老闆，職場表現獲得民眾黨主席柯文哲青睞。她是身障者家屬，深知弱勢族群面臨司法不公、基本人權不受保障的困境，期盼進入立法院，替弱勢族群發聲。然而趙正宇多鎖定邱若華捉對廝殺，李慕妍是否能突破被邊緣化的困境有待觀察。

邱若華宣傳大溪競總助攻好感度 鄭文燦站台提升趙正宇新聞擴散廣度

比較3人近一個月各面向指數，邱若華在聲量、好感度以及粉絲互動力表現最佳，邱若華5日臉書發文宣傳大溪聯合競總即將成立，邀請國民黨副總統參選人趙少康、桃園市長張善政等人出席，「誠摯歡迎每一位疼惜侯友宜與邱若華的好朋友，一起站出來」。對此，有網友表示，「青年女力，讚讚讚」、「全力力挺若華，華向國會」。

至於趙正宇則是新聞擴散廣度數值最高，行政院副院長鄭文燦3日回到家鄉桃園八德區，為趙正宇站台，鄭文燦表示，趙正宇是「省話先生」，話不多但做事很多，積極爭取前瞻預算，捷運綠線工程已經持續動工；大湳森林公園停車場計畫將獲得中央補助2億。至於李慕妍各面向指數穩居第二、三，台灣民眾黨臉書、YouTube於3日發布影片，指李慕妍沒有背景、包袱，可以真正傾聽民眾的聲音、解決台灣的問題，成為弱勢族群的守護者，站在第一線為人民發聲。

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