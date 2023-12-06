紙風車劇團 引爆中六選區戰火

許多參選人都會邀請紙風車劇團演出拉票，卻引爆台中立委第六選區戰火。民進黨參選人江肇國批評國民黨對手羅廷瑋，透過國小聯絡簿宣傳活動，批評市府行政不中立。羅廷瑋反駁江自辦的表演也掛選舉布條，難道「綠能你不能？」市長盧秀燕表示選委會有相關規定，據她了解都合規。

紙風車劇團表示，368戲劇巡演屬公益活動，經費來自企業、民眾捐款，為吸引觀眾都會製作貼紙，請場地附近學校宣傳，這是慣例。

政壇表示，藍綠參選人舉辦親子、戲劇演出很常見，紙風車劇團最受歡迎；中六立委是黃國書不參選，藍綠都想搶席次，雙方「戰」成這樣，代表選情很緊繃。

江肇國與同黨議員連日質詢追打「行政不中立」，他昨天說，近期有家長說學童聯絡簿有12月2日紙風車的演出宣傳，當天舞台兩側有羅的照片，羅也背著充氣玩偶到場，在公園綠地舉辦的活動，卻像是選舉造勢。

江質疑，透過學校聯絡簿宣傳為參選人舉辦的活動，有保持行政中立嗎？到底是學校自主幫忙？還是有誰指使？民進黨議員李天生說，有民眾拍到羅的父親背著選舉旗幟，出沒在校園內，同樣違反行政中立。

羅廷瑋反駁，江11月17日在福田水資中心邀請紙風車演出，活動宣傳單有掛江名字與照片，現場舞台也有江的照片，他也出示江陣營的人穿梭校園，身上穿著「立委參選人」字樣的背心；民進黨其他立委或參選人，也都有類似的活動，難道「綠能你不能？」江肇國說，他沒用行政資源為自己宣傳。

盧秀燕說，選委會規範民代、參選人的競選行為，若有違法歡迎檢舉，據她了解民代、里長辦活動都合乎規定；她並未要求公務員協助，江肇國未來可能當立委，用字應該精準。教育局長蔣偉民說，教育局不可能協助參選人作選舉宣傳。

中市府表示，選舉期間，參選人與團隊不能穿競選背心進入公務場所，公費舉辦的活動也不能有競選行為，非公費活動就不違反行政中立；現任民代及里長穿職務背心不受限。

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