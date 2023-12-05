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2024選戰溫度計／柯文哲周末「這情況」超尷尬！六屆立委賴士葆遭綠白夾擊 最新當選率揭曉

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民眾黨立委參選人張其祿（左起）、國民黨立委參選人賴士葆、民進黨立委參選人王閔生。聯合報系資料照
民眾黨立委參選人張其祿（左起）、國民黨立委參選人賴士葆、民進黨立委參選人王閔生。聯合報系資料照

文／陳宣懿

民眾黨立委參選人張其祿與總統參選人柯文哲2日前往文山區木新市場拜票，由於市場內空間狹窄，加上現場一同隨行的除了支持者外，還有一群幕僚與媒體記者，導致走道阻塞，造成一名攤商不滿直接怒斥柯文哲，要他趕緊出去。當被問到身處深藍選區，又要挑戰國民黨資深立委賴士葆是否有勝算，張其祿表示，目前的輿情聲量他已經超越民進黨對手王閔生，未來會繼續努力。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（4）日最新公布的台北市第八選區（文山、南中正區）參選人當選預測，國民黨參選人賴士葆當選率46.1％，贏過民進黨立委參選人王閔生的35.4％以及民眾黨立委參選人張其祿的18.5％。

image source：選戰溫度計

王閔生、張其祿訴求換新血 夾攻6屆資深立委賴士葆

文山區被視為藍營的鐵票區，現任立委賴士葆為6屆資深立委，藍營新生代議員徐弘庭雖喊出世代交替，但認為初選制度不公平退選，2024續由賴士葆爭取連任，繼續推動AI相關法案。民進黨由年齡小賴士葆兩輪的台北市議員王閔生出戰，盼以在地服務、年輕形象爭取認同。不分區立委張其祿轉戰文山區立委主打政績牌，秉持理性問政，在財政紀律、匡正特別預算常態化、遏制炒房維護居住正義皆有倡議及修法突破。外界關注王閔生是否有機會搶下席次，這取決於張其祿能搶下賴士葆多少的泛藍選票。

賴士葆談藍白破局擴散廣度最高 賴清德聲援王閔生助攻好感度第一

比較三人近兩週各面向指數，賴士葆新聞擴散廣度、粉絲互動力數值最高。「藍白合」破局後國民黨推出「侯康配」參選正副總統，賴士葆11月24日表示，國民黨已仁至義盡，協商過程中侯友宜的風度、氣度、忍讓都已到唾面自乾的地步。對此，有網友表示，「侯康的來了」、「賴委員，高票連任，加油」。

至於王閔生、張其祿則是在好感度、聲量分別居冠。民進黨總統參選人賴清德12月3日臉書發文大讚王閔生具備社會福利專業，「在擔任幕僚、議員期間，都非常關懷弱勢族群，他充滿執行力，是讓人期待的新世代好人才。」另外，由於張其祿12月1日與民眾黨副總統參選人吳欣盈一同掃街拜票，吳欣盈的雙重國籍疑雲引發不少網友關注，間接拉抬張其祿網路聲量。

image source：選戰溫度計

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