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民眾黨司改政見 增訂不法餽贈罪

聯合報／ 記者林銘翰丘采薇／新北報導
民眾黨不分區立委參選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委參選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨昨天提出司法改革共同政見，包括：杜絕權貴司法、重懲不法關說，嚴打黑金槍毒詐、強化犯罪偵查能量，打破黑箱假釋、增訂妨害司法公正罪，制定吹哨者保護法，還有增訂不法餽贈罪、影響力交易罪。

民眾黨不分區立委參選人黃國昌承諾，進入立法院後，會在第一個會期提出「吹哨者保護法」草案，還要完成審議。他喊話，想要爭取擔任國會龍頭的人，現在就明確表態是否支持，而不是只有討論誰要當立法院長。

2024選舉 2024立委選舉 司法改革 黃國昌 不分區立委

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