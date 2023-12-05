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民眾黨司改政見 增訂不法餽贈罪
民眾黨昨天提出司法改革共同政見，包括：杜絕權貴司法、重懲不法關說，嚴打黑金槍毒詐、強化犯罪偵查能量，打破黑箱假釋、增訂妨害司法公正罪，制定吹哨者保護法，還有增訂不法餽贈罪、影響力交易罪。
民眾黨不分區立委參選人黃國昌承諾，進入立法院後，會在第一個會期提出「吹哨者保護法」草案，還要完成審議。他喊話，想要爭取擔任國會龍頭的人，現在就明確表態是否支持，而不是只有討論誰要當立法院長。
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