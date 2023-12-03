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2024選戰溫度計／拔「堅」戰將王鴻薇PK「哈佛女孩」謝佩芬 最新當選率一文看懂

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image source：FB／王鴻薇謝佩芬

文／陳宣懿

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬11月30日舉辦競總成立大會，現場下雨仍澆不熄鄉親熱情相挺的心，民進黨總統參選人賴清德站台時盛讚謝佩芬有3個100分，認真、專業、外交100分，要栽培她成為「第二個蕭美琴」，並以歌手蔡依林「準備130分，表演100分」的努力精神，勉勵謝佩芬高票當選。

王鴻薇問政、揭弊犀利　謝佩芬具國際觀、口條清晰

現任立委王鴻薇具有多年的民代經驗，2022年率先揭露時任桃園市長參選人林智堅論文抄襲，問政、揭弊犀利，擅長空戰議題；而謝佩芬是哈佛碩士高材生，畢業後就去聯合國擔任邦交國吐瓦魯派駐聯合國的職員，擁有國際外交經驗，擔任民進黨發言人口條清晰。「哈佛女孩」對決拔「堅」戰將最終誰勝出，仍待持續觀察。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（1）日最新公布的台北市第三選區（中山、北松山）參選人當選預測，國民黨參選人王鴻薇當選率55.1％，贏過民進黨立委參選人謝佩芬的44.9％。

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王鴻薇批鄭文燦開房聲量增　賴清德勉勵拉抬謝佩芬好感度

比較近一週兩人各面向指數，王鴻薇在聲量、新聞擴散廣度以及粉絲互動力皆表現較佳。行政院副院長鄭文燦遭國民黨指控疑帶女子開房間影片事件延燒，王鴻薇28日表示，台北市中正一分局都說無法判斷影片有「深偽」可能，翻成白話文就是「這個影片無法說是假的」，鄭文燦現在就是打死不認而已，連國家機器都不敢背書。對此，有網友表示，「夫妻彼此都有忠誠義務」、「抹黑」。

至於謝佩芬則是好感度較高，她26日發文感謝「哈佛學長」賴清德於百工百業後援會成立大會勉勵，引起網友留言，「賴副總統高票當選立委全壘打，謝佩芬加油」、「哈佛女孩，我們支持妳，加油」、「優質台灣隊成員！加油」。

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