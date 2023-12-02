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議會總質詢送蔣倒數計時鐘 王世堅喊最後質詢 游淑慧酸最後選舉

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市大同、士林立委選舉，由民進黨議員王世堅（圖左）對上國民黨議員游淑慧，王昨質詢時送倒數計時鐘給市長蔣萬安（圖右），強調是最後總質詢，游酸應留議會把「蔣師」扮演好。記者林俊良／攝影
北市大同、士林立委選舉，由民進黨議員王世堅（圖左）對上國民黨議員游淑慧，王昨質詢時送倒數計時鐘給市長蔣萬安（圖右），強調是最後總質詢，游酸應留議會把「蔣師」扮演好。記者林俊良／攝影

台北大同、士林立委選區由民進黨議員王世堅對上國民黨議員游淑慧，王世堅昨在議會總質詢時送市長蔣萬安倒數計時鐘，強調自己是在議會最後一次總質詢；游淑慧則說，王世堅已經沒有創意，不知道這是不是最後一次質詢，但這應該是他最後一次選舉。

王世堅昨質詢指出，蔣萬安就職已經快滿1年，再扣除3年，實際帶領市府大概剩下將近1千天，所以送這個別致的禮物，而且很可能是他在議會最後一次總質詢，蔣萬安回「不一定、不一定」，王世堅仍然回「我離情依依」，隨即按下倒數計時鐘，時間剩下998天23小時。

蔣萬安收下禮物，意有所指地說「希望能繼續在議會相處」，王世堅原說好，但又改口說「我要為國人做更多的事情」，蔣則笑回，會牢牢記住，「這是我希望和世堅議員可以再相處的時間」，兩人一來一往，台下官員笑聲此起彼落。

蔣萬安還反問，計時鐘是從君悅飯店（藍白合會談放倒數計時鐘）的靈感嗎？王世堅說，貴黨人士看到倒數計時鐘都很敏感，這是他3個月前的想法，當時本來就想送，可能當時覺得市長有更急迫的事，才先送了鍋和一包米，希望開發社子島去「埋鍋造飯」。

游淑慧表示，看來王世堅已經沒有創意，跑去學「君悅會」郭辦發言人的計時器哏，不知道是不是王世堅最後一次質詢，但這應該是他最後一次選舉，因為他曾說他這次選完就準備退休了，但是對選民來說，與其用待退心態到國會，不如有始有終，留議會把「蔣師」扮演好。

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