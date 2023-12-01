苗博雅承諾做滿立委 羅智強：勿雙標

台北大安區立委選戰由國民黨北市前議員羅智強對上社民黨議員苗博雅，永康國際商圈理事長李慶隆昨稱有條件支持苗，要苗承諾做滿立委不得落跑，苗博雅允諾並稱「政黨輪替從大安區開始」，羅智強說，苗當初反對台北市前副市長黃珊珊帶職參選市長，如今議員任期沒結束，就轉戰立委，呼籲苗不要「雙標」。

李慶隆昨與苗博雅開記者會，李藍營色彩備受關注，他表示，過去支持國民黨前立委蔣乃辛多年，更當過他競選總幹事，但前立委林奕華今年2月接副市長，大安區將近一年時間沒有立委，讓商圈發展也受到影響。希望苗博雅能簽下契約，承諾擔任兩屆大安區立委不「落跑」，若違約就退出政壇。

苗博雅表示，大安區近30萬市民都是她的老闆，這一年來大家都委屈了，缺區域立委來為大安區發聲，這一年來她接獲很多陳情，但很多都要中央共同合作，還必須跨區請中正萬華現任立委林昶佐幫忙，「國民黨都喊說要輪替，那輪替就從大安開始」。

羅智強表示，審視別人用的標準，應該先看自己有沒有做到，當初苗博雅反對黃珊珊帶職參選市長，現在連任議員不到一年就可以選立委就是「雙標」，竟然能承諾選民做滿8年立委，為什麼沒辦法做滿8年議員？他不反對民代帶職參選，這是每個人的權利，但希望苗不要用高標準檢視別人，卻用最低標準看自己。

羅智強說，2018年他獲得4萬多票當選議員，2022沒有競選連任，是希望讓年輕世代能接班，否則，議員缺額不用補選，大安文山將少一席服務的議員，也會少一個讓年輕人參政歷練的機會，所以即便連任機率極大，他仍選擇不連任，把機會讓給優秀的年輕世代。

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