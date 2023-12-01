2024選戰溫度計／「桃園周杰倫」彭俊豪 PK「魯蛋」魯明哲！最新當選率一次看

台鐵中壢車站未來將是機捷、桃捷綠線、鐵路地下化的「三鐵共構」車站，交通部長王國材、桃園市長張善政27日陪同立法院交通委員會，視察機捷A23站。在立委魯明哲徵詢確定下，交通部決定，被稱最醜的中壢火車站明年6月拆除、臨時新站啟用，預計2031年三鐵共構車站整體完工和通車。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（29）日最新公布的桃園市第三選區（中壢）參選人當選預測，國民黨參選人魯明哲當選率56％，贏過民進黨立委參選人彭俊豪的44％。

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中壢區立委藍綠競爭激烈 鄭文燦：目前五五波

現任立委魯明哲曾任中壢市民代表、中壢市長以及桃園市議員，從政20多年，地方服務經驗豐富。2024立委選舉魯明哲再度遇上2020對手、桃園市三連霸議員彭俊豪，雙方先前交戰，魯明哲以10萬多票，得票率47.4%贏過彭俊豪42.6%。前桃園市長鄭文燦25日分析，彭俊豪2020只輸魯明哲1萬票，但當時還有時代力量林佳瑋一起競選且拿了1萬7千多票，所以真正的差距很小，「目前局勢藍綠對決五五波」。2024立委選舉魯明哲是否能衛冕成功，有待持續觀察。

魯明哲4指數皆勝出 造勢助攻聲量大幅領先彭俊豪

比較近一週兩人各面向指數，魯明哲在聲量、新聞擴散廣度、好感度以及粉絲互動力皆數值較高，尤其聲量以3千大幅領先彭俊豪的582筆。魯明哲、彭俊豪25日同天各自邀請黨內大咖造勢，但魯明哲聲量較高。當天魯明哲舉行侯友宜、魯明哲聯合競選總部成立大會，現場湧入1萬名支持者。國民黨副總統參選人趙少康也現身相挺，趙少康喊話，立委做得好就該讓他繼續做。魯明哲則感性表示，大家要珍惜選票，可改變台灣未來，投一票讓貪腐政權下台、投一票保護台海和平、投一票許孩子一個好的未來。

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